Funsat Confira as 58 vagas de emprego que a funsat oferece para diversas áreas Há vagas para mecânico, biomédico, cozinheiro, entre outros

Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta terça-feira (20), 58 vagas de emprefo para mecânico em diversas áreas, cozinheiro, biomédico, entre outros.

De acordo com a Funsat, para se candidatar às vagas é preciso comparecer com o RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho em mãos, na rua 14 de Julho, 992. Lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Para mecânico de motor a diesel é necessário ter ensino o médio e o salário oferecido é de R$ 1,1 mil, mais assistência médica, vale transporte e comissões. Especificamente para esta vaga, o trabalhador precisa comparecer até quinta-feira (23) na Funsat.

Já para a vaga de auxiliar de serviços no aeroporto é necessário ter ensino médio completo e o salário oferecido é de R$ 957, mais vale transporte e benefícios extras de escalas que serão conversados no ato da entrevista.

A vaga oferecida para comprador no segmento de madeiras tem como requisito a necessidade de experiência no segmento e ter ensino médio completo. O salário e os benefícios serão apresentados no ato da entrevista.

É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias. Veja as demais vagas ofertadas no seguinte endereço eletrônico.

Confira abaixo todas as vagas disponíveis:

Açougueiro e Açougueiro desossador - 2 vagas

Ajudante de reparador (telecomunicações) - 1

Analista Contábil - 1

Assistente Administrativo - 1

Atendente de Lanchonete - 2

Auxiliar de Cozinha - 2

Auxiliar de Limpeza - 1

Auxiliar de Mecânico Diesel (Exceto de veículos automotores) - 1

Auxiliar de Padeiro - 1

Auxiliar de Pessoal - 1

Biomédico - 1

Cabeleireiro - 1

Churrasqueiro - 1

Comprador - 1

Costureira em Geral - 1

Cozinheiro de Restaurante - 1

Cozinheiro Geral - 1

Cuidador de pessoas idosas e dependentes - 1

Eletricista de instalações de veículos automotores - 1

Empregado doméstico faxineiro - 1

Funileiro de veículos (reparação) - 1

Garçom - 2

Lavador de veículos - 1

Mecânico de automóvel - 1

Mecânico de manutenção de motocicletas - 1

Montador de Equipamentos de Telecomunicações - 1

Montador de Moveis de Madeira - 1

Motorista Carreteiro - 1

Motorista Entregador - 10

Operador de Caixa - 4

Pedreiro e Acabamento - 3

Pizzaiolo - 1

Soldador - 3

Técnico de Impressora (matricial) - 1

Vendedor Interno - 4

*Com informações da assessoria