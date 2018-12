CLIMA Confira: calor intenso nos quatro cantos de MS, cria previsão chuvosa

Foto: Edson Fogaça, Curitiba (PR)

Manhã dessa sexta-feira (14) tem previsão de calor intenso em Campo Grande, com previsão de pancadas de chuva para à tarde e à noite. A mínima é de 25º e a máxima é de 36º.

?Na região sul do estado, em Dourados, a previsão de de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 25º e a máxima em 36º.

Em Corumbá, tempo é firme também com sol com aumento de nuvens pela manhã. Calorão cria possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24º e máxima também de 36º.

Na cidade fronteiriça de Ponta Porã, a temperatura também tem calor intenso. A mínima fica em 25º e máxima em 36º. À previsão de pancadas de chuva para à tarde e à noite.

Já para região leste do estado, em Três Lagoas, teremos o clima mais quente. À tarde os três-goenses terão que suportar a máxima de 37º. A mínima no estado pela manhã é de 25º, com sol entre nuvens. Com o calor intenso a previsão para à tarde tem previsão de pancadas de chuva que estende também pela noite.

