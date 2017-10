Cuidados Confira como garantir a saúde dos dentes e da gengiva Falta de atenção com a higiene da boca pode causar desde cáries até a perda dos dentes

Adotar hábitos que proporcionem a higiene bucal é uma das principais medidas para garantir a saúde da boca, evitando o surgimento de inúmeros desconfortos. A falta de atenção com a higiene da boca pode causar desde situações mais simples, como cáries, até a perda dos dentes.

Especialistas garantem que infecções em gengivas e dentes podem ser evitadas com cuidados no dia a dia. A dentista Daniela Andrade alerta que "entre as causas de doenças bucais estão os açúcares, muito presentes em hábitos alimentares da população, além de fumo, falta de higienização adequada e até mesmo a hereditariedade".

Escovar os dentes ao menos 3 vezes ao dia

"Para escovar os dentes é preciso uma escova macia e uma técnica suave. A orientação é de que a escovação ocorra pelo menos 3 vezes ao dia: após o café da manhã, após o almoço e após o jantar. É preciso escovar inclusive a língua e o céu da boca. Uma escovação errada é a causa de tártaros, cáries e retração gengival", explica Daniela Andrade.

Escovação infantil

Bebês e as crianças pequenas merecem uma atenção ainda mais especial. "Tanto com a amamentação quanto com o uso da mamadeira, é recomendado que os pais, principalmente durante a noite, façam higienização bucal com gaze úmida por água filtrada e fervida", acrescenta a dentista.

Fio dental

O fio dental, indicado por todos os profissionais da odontologia, é responsável por alcançar espaços onde a escova não chega. Ele finaliza a limpeza adequada de dentes e gengivas. É indicada a utilização após cada escovação.

Enxaguante bucal

O uso tem a função de deixar o hálito mais refrescante, mas também de eliminar bactérias causadoras de placa bacteriana, gengivite e cárie dentária. Recomenda-se que a população evite enxaguantes à base de álcool, por causar ressecamento.

Visita ao dentista

O recomendado é que a população, tanto adultos quanto crianças, visitem os consultórios uma vez a cada 6 meses.

Saiba sobre as doenças bucais que podem ser causadas pela falta de cuidados

Cárie

É uma doença infectocontagiosa que pode causar a perda dos dentes. O incômodo é provocado por bactérias que se juntam com restos de alimentos nos dentes. Ácidos são desenvolvidos com esses resíduos e formam buracos na dentição.

Gengivite

Seus principais sinais são a gengiva inchada e dolorida, além de sangramento gengival ao escovar os dentes ou quando é utilizado o fio dental. Causadora de situações de mau hálito, pode evoluir para quadro de periodontite.

Periodontite

A doença é a extensão da gengivite, quando a inflamação alcança os tecidos de suporte do dente. Rompem-se as fibras que unem a gengiva, o dente e o osso de suporte. Um espaço entre o dente e a gengiva maior que 3 mm na sondagem é formada, o que indica a perda das estruturas ao redor do dente, como o osso de suporte e as fibras do ligamento.

Doenças associadas

As doenças bucais podem provocar outros tipos de doenças no corpo. As cáries e os problemas periodontais podem evoluir e alcançar a endocardite bacteriana, infecção grave do coração causada por bactérias que entram na corrente sanguínea e se alojam na válvula cardíaca.

“A cavidade oral ainda é porta de entrada comum para várias doenças graves, inclusive as que atingem as válvulas do coração e os rins”, alerta a odontologista Natália Freitas.