SEMANA SANTA Confira o 'abre e fecha' desse feriadão Feriado começa nessa sexta-feira

LOTÉRICAS - O funcionamento fica a critério de cada lotérica, mas os sorteios de jogos não acontecem na sexta-feira (19).

BANCOS - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias na sexta-feira. A população poderá usar os canais alternativos de atendimento para realizar as operações bancárias, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes.

CORREIOS - As agências fecham somente na sexta-feira e no sábado (20); Unidades franqueadas que funcionam aos sábados abrem normalmente.

JUDICIÁRIO - Funcionará em regime de plantão para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata. Os demais serviços somente a partir de segunda-feira.

ÓRGÃOS PÚBLICOS - As repartições públicas municipais e estaduais fecham na quinta-feira (18), retornando somente na segunda-feira (22). Ficam de fora do ponto facultativo as unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população.

POSTOS DE SAÚDE - Somente hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e Centros Regionais de Saúde que funcionam 24 horas abrem normalmente neste período.

COMÉRCIO - No dia 19, o comércio da Capital não abrirá as portas, em cumprimento à Lei Complementar nº 81, de janeiro de 2006, do município, que veda a concessão de abertura.

SUPERMERCADOS - Já os supermercados funcionarão normalmente na sexta, por serem regidos pelo decreto n° 9.127/2017, que inclui o comércio varejista de supermercados e de hipermercados no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e aos feriados civis e religiosos.

FEIRA CENTRAL - Entre os dias 18 e 21 de abril, estará acontecendo o 12º Festival do Peixe, das 16h às 23h, com shows, exposições e comida.

MERCADÃO - Na sexta-feira, somente a peixaria abre, até 12h. No sábado e domingo, segue o horário normal de funcionamento.

SHOPPINGS

CAMPO GRANDE: Na sexta-feira, somente a praça de alimentação estará funcionando, das 10h às 20h. Já no domingo de Páscoa, as lojas satélites e quiosques (estabelecimentos menores) funcionam das 13h até às 19h e a lojas âncoras (maiores) das 11h às 20h. A praça de alimentação é das 10h às 20h.

NORTE SUL PLAZA: Na Sexta-feira da Paixão, somente a praça de alimentação e áreas de lazer funcionam de 11h até 21h. Das 14h até as 20h, na praça de eventos, uma oficina de chocolateria e confecção de ovos de colher estará acontecendo para as crianças, de forma gratuita. O Domingo de Páscoa segue o horário normal de funcionamento do shopping.

BOSQUE DOS IPÊS: No dia 18, o horário de funcionamento da praça de alimentação será das 10h às 22h. As áreas de lazer ficarão abertos a partir do 12h até às 22h e o cinema segue o horário da programação. As lojas satélites e âncoras ficarão fechadas, exceto as Lojas Americanas e Cacau Show, que abrirão de 12h às 20h. O Fácil Detran e lotérica estarão fechados. No sábado e no domingo de Páscoa, o horário de funcionamento das lojas permanece normal. No domingo, de forma gratuita, terá a apresentação teatral “As Aventuras de Bagacinho em: Quem conta um conto, cria um ponto” com o espetáculo Sítio do Pica Pau Amarelo, às 15h30.

PÁTIO CENTRAL: Na sexta-feira, o shopping não abre, mas no sábado (20), o funcionamento é normal, com sessão de fotos com o Coelho da Páscoa e distribuição de ovinhos de chocolate, das 10h às 13h, de forma gratuita.

