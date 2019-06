CORPUS CHRISTI Confira o que abre e fecha na Capital Feriado nacional não obrigatório, entenda!

Amanhã (20) é feriado de Corpus Christi. No calendário do ministério do Planejamento, considerado desde de dezembro do ano passado, apenas ponto facultativo. Na Capital, o feriado é comemorado e ponto facultativo acontece no dia seguinte. A data de comemoração de Corpus Christi foi instituída em meados do século 13, durante o pontificado do papa Urbano IV.

Segundo a especialista em Ciência da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora Lídice Meyer, a comemoração da eucaristia foi determinada após relatos de uma freira belga chamada Juliana Mont Cornillon.

“Ela teve uma visão na qual Cristo pedia para que essa celebração fosse reconhecida não só dentro da Igreja mas que também fosse apresentada para o povo em geral”, disse Lídice ao site Metrópoles.

O fluxo de cerca de 50 mil passageiros entre a quarta-feira (19) e a segunda-feira (24) são esperados pela Rodoviária e Aeroporto de Campo Grande.

Quem for ficar na Capital, confira o que abre e fecha nesse feriado:

SUPERMERCADOS

Funcionarão normalmente conforme a Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (AMAS).

COMÉRCIO CENTRAL

Quem quiser pode abrir segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecomércio). O funcionamento não é obrigatório, e pode variar conforme o estabelecimento. Na sexta-feira, as atividades no centro funcionam normalmente, das 8h às 18h.

SHOPPINGS

Shopping Campo Grande

As lojas satélites e quiosques estarão abertas na quinta-feira das 12h às 20h. A praça de alimentação fica aberta entre 10h da manhã até às 21h. Já as lojas âncoras funcionam das 11h às 20h. Na sexta-feira, o shopping volta a funcionar normalmente.

Shopping Norte Sul Plaza

Abrirá como aos domingos, das 12h às 20h, inclusive praça de alimentação. Na sexta-feira, o shopping volta a funcionar no horário normal.

Shopping Bosque dos Ipês

No Shopping Bosque dos Ipês, as lojas abrem em horário normal na quinta e sexta-feira, das 10h às 22h.

Shopping Pátio Central

Não terão lojas abertas. O funcionamento volta ao normal na sexta-feira, das 8h às 21h.

SERVIÇOS PÚBLICOS

A Prefeitura de Campo grande e os órgãos do Governo do Estado não terão atendimento amanhã e adotaram ponto facultativo para o dia 21. A Câmara Municipal de Campo Grande e a Assembleia Legislativa também seguem o mesmo planejamento, com ponto facultativo na sexta-feira.

PODER JUDICIÁRIO

Não haverá expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul nos dias 20 (feriado) e 21 (ponto facultativo). Porém, o plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes como: mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.

BANCOS

Não haverá atendimento nas agências bancárias na quinta-feira. O expediente bancário será retomado normalmente na sexta-feira, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

SERVIÇOS DE SAÚDE

Os Centros Regionais de Saúde (CRSs) 24 horas e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam normalmente.

Campo Grande possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

COLETA DE LIXO

A coleta de lixo domiciliar segue normalmente durante a quinta-feira e os dias seguintes, conforme o cronograma já praticado em cada região da cidade.

DELEGACIAS

As delegacias que atendem plantão vão funcionar normalmente. Confira quais são:

Depac Centro

Padre João Crippa, 1581 – Centro (3312-5700).

Depac Piratininga

Rua Nove de Julho, 705 – Piratininga (3323-6700).

Delegacia da Mulher (Casa de Mulher Brasileira)

Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n – Jardim Imã (3304-7575).

*Com informações do MidiaMax