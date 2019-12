RESULTADO Confira os selecionados para concurso de procurador municipal Prefeitura de Campo Grande divulgou hoje (3) a lista dos aprovados

Foto: Divulgação

Seleção para procurador municipal teve resultado divulgado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, nessa terça-feira (3).

A seleção incluiu provas de conhecimentos, avaliação de títulos e por último curso de formação.

Segundo resultado anunciado no Diário Oficial do município de hoje nas páginas 7 e 8, os salários alcançam R$ 10.020,50 com apenas 8 vagas com ampla concorrência e mais três vagas; sendo uma para pessoa com deficiência, uma para pessoa negra e outra para indígenas. Os contratados trabalharam por 40h semanais.

O trabalho do profissional da procuradoria, engloba defender o município nas esferas judiciais, extrajudicial e administrativa. Além de cobrar dividendos, avaliar a constitucionalidade de projetos de leis, controlar a legislação municipal e assessoramentos jurídicos à administração.