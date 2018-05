Clima Confira temperatura para hoje em todo MS "Haverá baixa umidade em algumas regiões do estado"

No dia de hoje, quarta-feira (30), a previsão é de tempo claro e parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas no fim do dia no nordeste do estado, sul e sudoeste. Nas outras regiões de MS o tempo fica de parcialmente nublado e haverá baixa umidade durante a tarde. As temperaturas variam entre 13°C e 33°C.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), hoje o tempo continua estável e com pouca nebulosidade. Já amanhã, quinta-feira (31), a aproximação de uma frente fria começa a mudar o tempo no estado, que promove instabilidade no sul e sudoeste. Na faixa que abrange o Pantanal, o centro e o sudeste, a nebulosidade também irá aumentar e há chance de chuva isolada à noite.

Em Campo Grande, a previsão é de céu com poucas nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima é de 19°C e máxima de 30°C. No Pantanal, o dia também terá poucas nuvens e as temperaturas variam de 19°C a 33°C.