Matrícula Confirmação de matrícula começa hoje para alunos do município Prazo vale para alunos de escolas regulares e de Educação Infantil

Estudantes que já fazem parte da Rede Municipal de Ensino (Reme) podem confirmar a matrícula para o ano letivo 2020 a partir desta terça-feira (22). Os pais ou responsáveis têm até o dia 11 de novembro para realizar a confirmação diretamente na unidade que a criança estuda. O período vale tanto para quem está matriculado nas escolas quanto para os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs).

Conforme a Secretaria Municipal de Educação (Semed), no total, 90,390 alunos devem fazer a confirmação da matrícula para garantir a vaga no próximo ano. Pais ou responsáveis pelo aluno devem ir até a secretária da escola ou da Emei, portanto documentos pessoais e comprovante de residência, para assinar o requerimento de permanência.

Quem perder o prazo de confirmação, deverá aguardar a segunda etapa do cronograma para efetuar a matrícula junto aos alunos novos.

De acordo com a chefe da Centra de Matrículas, Adriana Cedrão, equipes da Semed irão fazer panfletagem nas escolas e blitz em vias públicas para reforçar o chamamento para a matrícula.

“A confirmação da matrícula é fundamental porque possibilita a atualização dos dados do aluno e facilita desde o planejamento das vagas e turmas pela Reme até a compra de uniformes e materiais escolares”, afirmou.

Já para quem ainda não estuda em escolas do município e deseja pleitear vagas para 2020, o período de pré-matrículas começa no dia 3 de dezembro e termina no dia 22 do mesmo mês. Neste caso, os pais podem escolher, através do site de matrículas da Reme, até três unidades.

A designação será feita no dia 14 de janeiro do ano que vem e a efetivação da matrícula deve ser feita até 17 de janeiro, na escola designada. Quanto aos alunos novos das EMEIs, a divulgação da primeira lista de alunos inscritos no banco de dados da Semed será dia 14 de janeiro.

Nas escolas de tempo integral “Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista e “Professora Iracema Maria Vicente”, a pré-matrícula para os alunos novos será realizada pelo site.

Na escola agrícola “Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo”, a pré-matrícula deve ser feita na própria unidade escolar. Quanto às escolas do campo, as matrículas serão realizadas na própria unidade, seguindo o calendário escolar da própria escola.

Serviço

Para mais informações, a Semed disponibiliza o telefone 0800-615-15-15, que funciona das 7h30 às 17h30, mesmo horário da Central de Matrículas, que está localizada na Semed, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.