EM 2018 Confirmada primeira morte por influenza em MS 'O quadro de saúde da paciente evoluiu rapidamente e apresentou piora'

Prédio da Secretaria de Saúde em Campo Grande Foto: Divulgação

Uma mulher de 58 anos é a primeira vítima de influenza em Mato Grosso do Sul neste ano, segundo o boletim epidemiológico da SES (Secretaria do Estado de Saúde), divulgado ontem, quinta-feira (22). Ela morreu em Campo Grande no dia 17 de março.

Conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a paciente deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon em 11 de março com tosse, febre e dificuldade de respirar. A mulher disse que os sintomas haviam começado no dia anterior. O sangue foi coletado para exame e, após ser medicada, apresentou melhora e recebeu alta.

Mas 24 horas depois ela procurou atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) do Coophavilla II e apresentava os mesmos sintomas do dia anterior. A paciente foi mantida em observação na ala vermelha, onde foi iniciado tratamento com antibióticos e solicitado transferência para um hospital.

Por não apresentar melhoras, no dia 13 de março, foi iniciado o tratamento com Tamiflu e coletado material biológico para exame de influenza. Além de a paciente ser entubada. Na noite do dia serguinte, a mulher foi transferida para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular por causa do estado grave.

A Sesau teve de comprar um leito de UTI porque os hospitais conveniados – Santa Casa, Hospital Regional e Universitário – não autorizavam o recebimento da paciente. No momento da transferência, a mulher apresentava saturação de 95%, pressão alta e temperatura normal.

Só no dia 15 foi confirmado H3N2 como doença da paciente pelo exame realizado dois dias antes. De acordo com a Sesau, a paciente não tomou a vacina na última campanha de vacinação contra a influenza. O último registro de imunização foi em 2010.

O quadro de saúde da paciente evoluiu rapidamente e apresentou piora, com relatos de estabilização. A mulher morreu dois dias depois da confirmação da doença.

Além dessa vítima, foi confirmado um caso de influenza B na capital sul-mato-grossense e um de H1N1 em Jardim, na região sul do estado. Essas outras duas confirmações os pacientes estão em recuperação.