INVESTIGAÇÕES Confirmado presidente da CPI da Energisa, reuniões serão as quartas-feiras A primeira reunião da CPI aconteceu nesta terça-feira (26) às 15h30

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) e o deputado Capitão Contar (PSL) Foto: Divulgação

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) foi confirmado presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instaurada pela Assembleia Legislativa para investigar os aumentos constantes nos valores das contas de energia elétrica em Mato Grosso do Sul. Na relatoria foi definido o deputado Capitão Contar (PSL). Felipe foi o autor do requerimento assinado por todos os deputados que deu origem à CPI e seu nome recebeu apoio dos demais integrantes para assumir a presidência da comissão.

A primeira reunião da CPI aconteceu nesta terça-feira (26) às 15h30 na sala 1 da Presidência e além de Felipe e Contar, participaram os deputados José Carlos Barbosa (DEM), Marçal Filho (PSDB) e Renato Câmara. Também estavam presentes advogados representando a Energisa, assessores parlamentares e jornalistas.

Felipe agradeceu o apoio dos colegas para assumir a presidência da comissão, lembrou que se trata de uma iniciativa “da Assembleia Legislativa, já que todos os deputados assinaram”, e que vai envidar todos os esforços para que os trabalhos decorram satisfatoriamente e se chegue ao resultado que a população espera. “Vamos buscar a Justiça. Quando é justo é bom para todo mundo”.

Por sugestão de Felipe, a CPI fará reuniões semanais, todas as quartas-feiras a partir das 14h, sendo que na próxima semana será definida uma pauta inicial de trabalho com as primeiras deliberações. Felipe adiantou que deseja solicitar ao Procon, cópias dos processos movidos contra a Energisa por meio de queixas de consumidores, bem como cópia do inquérito civil que tramita na Promotoria de Defesa do Consumidor de Campo Grande. “Vamos em momento oportuno convidar o promotor para uma reunião e ouvi-lo sobre o que está sendo investigado”, adiantou.

O requerimento para instaurar a CPI da Energisa foi apresentado pelo deputado estadual Felipe Orro no dia 6 de novembro, com as assinaturas de todos os demais deputados estaduais, mas o ato da Mesa acatando o pedido só foi publicado no dia 12. Abriu-se o prazo para a indicação dos membros, o que só se concluiu no dia 19, com a publicação de todos os componentes, e no dia 22 definido o dia da realização da primeira reunião, que aconteceu hoje.