Confirmado resultado positivo; prefeito do Rio de Janeiro possui tumor na prÃ³stata

Bastidores Confirmado resultado positivo; prefeito do Rio de Janeiro possui tumor na próstata

De acordo com a coluna do jornalista Laura Jardim, O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella recebeu na semana passada resultado de uma biópsia constatando que o gestor possui um tumor na próstata, de dois milímetros.

Crivella garante, porém, que o seu caso não é ainda de cirurgia:

— Por enquanto, vou me tratar com medicamentos.

Mas se for necessário submeter-se à uma intervenção cirúrgica, diz Crivella, "será coisa rápida", de acordo com o que diz ter ouvido dos seus médicos:

— Uma cirurgia de 90 minutos. E dias depois eu já poderia estar de volta ao trabalho. (Com Coluna Lauro Jardim).