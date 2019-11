EVENTO Congresso de Educação será realizado nos dias 29 e 30 de novembro Com corredor científico, mesa redonda, apresentações, palestras e oficinas, o evento educacional vai trabalhar o tema Resiliência

Foto: Divulgação

Nos dias 29 e 30 de novembro será realizado o IX Congreduc, Congresso Internacional de Educação da Palavra ao Gesto Eficaz, na sede da Uniderp matriz, que fica na Avenida Ceará, em Campo Grande. Com corredor científico, mesa redonda, apresentações, palestras e oficinas, o evento educacional vai trabalhar o tema ‘Resiliência- ferramenta para uma educação de qualidade’.

A resiliência, enquanto fenômeno que representa as metamorfoses pessoais, familiares e comunitárias com foco em comportamentos salutogênicos, foi tema escolhido porque atende tanto professores quanto aos demais profissionais que atuam na área da educação. Além disso, o Congreduc também é uma oportunidade para os pais entenderem o universo educacional e como podem agir enquanto parceiros dos docentes e responsáveis pela da educação dos filhos.

Silvia Tavares Farina, que é idealizadora e coordenadora do Congreduc, explica que o tema resiliência vem pela necessidade posta: suicídios, feminicidios, desgastes nas relações pessoais e de trabalho, burnout profissional, depressão. ‘resiliência é um tema atual. Hoje quando falamos de salutogênicos estamos lidando com o questionamento do por que a pessoa não estar doente, ao invés de encontrar os motivos da doença. É uma espécie de como você estar vivendo num ambiente tão propício e não estar sofrendo os males dele. No Congresso especialista nacional e internacional vão trabalhar esta resiliência tão necessária para a positividade, ’ explica.

As inscrições podem ser realizadas no site do evento: www.congreduc.org. A submissão de trabalhos científicos está aberta. O trabalho será avaliado criteriosamente, revisado e encaminhado para publicação nos Anais do Congresso.

No site há três opções de pacotes:

PACOTE 1:

Conferência , Mesa Redonda, Palestra e Oficina

Profissionais: R$ 150,00 + Vale presente (R$ 20)

Acadêmicos: R$ 120,00 + Vale presente (R$ 20)

PACOTE 2:

Mesa redonda , Palestras e Oficina

Profissionais: R$ 70,00 + Vale presente (R$ 20)

Acadêmicos: R$ 50,00 + Vale presente (R$ 20)

PACOTE 3:

Somente Conferência de Abertura (200 vagas)

Profissionais: R$ 80,00 + Vale presente (R$ 20)

Acadêmicos: R$ 60,00 + Vale presente (R$ 20)

Mais informações: 67 99295- 7938.

PARTICIPANTES

Cesartina António Muxlhanga – Mestre em Sociologia de Trabalho e dos Recursos Humanos, na Universidade Abderrahmane Mira Bejaia (Argélia).

Adriane Lobo – Conselho de Psicólogia MS – Psicóloga pela FUCMAT (Faculdades Unidas Católicas Dom Bosco), 1987. Especializações em Psicodrama – Enfoque sócio-pedagógico pelo Instituto Gaya de Psicodrama – MS.

Ana Achkar – Doutora (2016) e Mestre (2011) em Psicologia pela Universo/RJ. É pós- graduada em Artes Leituras Contemporâneas pela UNILASALLE/RJ (2004) e em psicopedagogia pela Universo/RJ (1993). Possui graduação em Artes Plásticas (1995) e Pedagogia (1988) pela Universo/RJ. Atualmente realiza estágio de Pós-Doutorado na Universo/RJ com bolsa CAPES PNPD.

Cínthia Santos de Andrade – Educadora Parental em Disciplina Positiva – PDA/USA. Parentalidade e Educação Positiva pela Escola de Portugal. Idealizadora do instagram @maternidade.positiva (São Paulo /SP).

Elisa Leão – Doutora em Psicologia pela USP, com o tema: Novas Perspectivas entre Resiliência e Fé através de escalas psicológicas – 2017 Mestre em Ciências da Religião e Graduada em Psicologia pela PUC-GO. Professora de Graduação na Faculdade Mackenzie de Brasília.

Fátima Heritier Corvalan – Cirurgiã dentista, professora associada na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Faodo/UFMS há 37 anos.

Henriette Porciuncula – Graduada em Educação Física – Asoec – Universo, 1989. Pós-Graduada em Planejamento e Técnicas de Ensino UNIGRANRIO-unidade Niterói, 1992. Mestre em Educação com Ênfase em Saúde: Defesa de Tese: ‘Primeiros passos na Arte de sensibilizar: a dança, a música e o corpo’ – Centro universitário Plínio Leite, 2005.

Kétilly Dayane Faria Gomes – Graduada em Psicologia, CRP 143751/06. Pós-graduada em psicologia da saúde e especialista em gestão estratégica de investimentos na educação básica. Possui experiência educacional como professora e psicóloga escolar. Estudiosa da inteligência emocional.

Silvia Tavares Farina – Pedagoga, especialista em Educação Infantil e Educação Ambiental em espaços educadores sustentáveis pela UFMS, Gestão Escolar pela Rede Pitágoras e mestranda em Organização e Gestão de Centros Educacionais pela FUNIBER/ opção Angola. Coordenadora de projetos sociais do Instituto de Apoio Proteção Pesquisa Educação e Cultura – IAPPEC, responsável pelos projetos Escola de Mães Luz, Congreduc – Congresso de Educação ‘Da palavra ao gesto eficaz” e o Natal Solidário’.