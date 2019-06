Herdeira bilionária Conheça a herdeira bilionária flagrada aos beijos com Neymar Família da garota tem empresa avaliada em R$ 8 bilhões

Isabela Leonetti, herdeira bilionária de uma empresa de cartão de créditos, é apontada pelo Jornal Extra como a morena que foi flagrada aos beijos com Neymar, no aniversário do jogador Vinicius Junior.

Ainda forme o noticiário, a família da bela, de 25 anos, é dona de uma empresa de cartões de crédito avaliada em R$ 8 bilhões.

Na última quarta-feira (27), o camisa 10 foi filmado aos beijos pelos amigos, que logo perceberam a “gafe” e deletaram o vídeo. Neymar aparece ao fundo beijando uma moça atrás de Marcelo, da namorada dele e do aniversariante Vinícius Junior.

O funk estava tão bom, que o responsável pela gravação só se deu conta que filmou o beijão após já ter publicado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver Neymar usando boné e camisa vermelha xadrez.