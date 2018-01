ONCE Conheça a primeira candidata cega indicada a ONU

Foto: Reprodução/ EBC

Diretamente de Madrid, na Espanha, a espanhola Ana Peláez Narváez conversou com exclusividade para o quadro Atitude Inclusão, dentro do programa Todas as Vozes. Ela é a primeira candidata cega no mundo oficialmente indicada para um comitê da ONU que não trata de temas ligados aos direitos das pessoas com deficiência. Ana foi indicada pelo governo espanhol, a partir de sugestão da Organização dos Cegos Espanhóis (ONCE), para representar o país no Comitê para Eliminação da Discriminação Contra a Mulher; a resposta das Nações Unidas sairá no próximo dia 07 de junho.

Atualmente, Ana Peláez Narváez é diretora de Relações Internacionais da Organização dos Cegos Espanhois (ONCE) e vice-presidente executiva da Fundação ONCE para a América Latina (FOAL).

