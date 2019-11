ECONOMIA Conheça dez startups inovadoras que estão crescendo no Brasil Estão contribuindo com aproximadamente 30 mil vagas de emprego no país

Em 2017 o Brasil possuía cerca de 5 mil startups, mas este número pode estar entre 10 a 15 mil atualmente, é o que diz a pesquisa da Associação Brasileira de Startups (ABStartups).

Além disso, estas empresas estão contribuindo com aproximadamente 30 mil vagas de emprego no país, tornando-se cada vez mais presentes na vida dos brasileiros, que empreendem, trabalham ou usufruem dos serviços prestados por elas.

Algumas delas abaixo:

1 - CHAMA

Fundado em 2016, o Chama é um aplicativo que conecta revendedores de botijões de gás a clientes de gás de cozinha. A startup reúne em um único aplicativo mais de 2 mil revendedores regulamentados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Com o Chama é possível comparar os preços das revendedoras perto de sua casa, verificar o tempo de entrega, acompanhar o pedido e ainda pagar com o cartão de crédito através do app. O serviço está presente em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília e, a partir de dezembro, chega a Florianópolis e Recife. Disponível no Google Play e na App Store.



2 - WANNACLASS

Com a correria do dia a dia aprender um novo idioma pode ser um pouco complicado, e para mudar este cenário é que o aplicativo WannaClass foi criado. As aulas acontecem por meio do Skype e através do app você consegue escolher o professor que mais se encaixa nos seus objetivos de estudo, agendar um horário de sua preferência e realizar o pagamento por PayPal ou cartão de crédito. Os professores da plataforma passam por um rigoroso processo seletivo. Além disso, não há mensalidade, as aulas são pagas avulsamente.



3 - CARGO X

Conhecida como 'O Uber dos caminhões', a Cargo X é uma empresa de transporte de cargas em grande escala, conectando embarcadores de carga à caminhoneiros. A startup foi fundada em 2016 e já conta com mais de 350 mil caminhoneiros cadastrados e presta serviço para mais de 8 mil empresas. Um dos diferenciais da Cargo X é o rastreamento, o cliente consegue acompanhar todo o trajeto de sua carga até o destino, além disso há suporte ao caminhoneiro durante todo o caminho da entrega.



4 - CAMPUS INC.

Também fundada em 2016, a Campus Inc. começou como um espaço de trabalho colaborativo e agora é uma empresa que oferece escritórios virtuais, consultoria de marketing, palestras, cursos, workshops, assistência contábil e jurídica, entre outros serviços para pessoas que estão iniciando uma empresa. A startup já conta com mais de 2.000 clientes em 20 estados brasileiros.



5 - UBOOK

Já imaginou ler um livro enquanto faz academia ou lava a louça? Com a Ubook isto é possível. Esta plataforma disponibiliza mais de 300 mil livros em áudio, sem limite de downloads e de forma offline. Além disso você pode conferir podcasts, e-books, jornais e revistas em áudio. É possível acessar o Ubook no computador, celular e tablet.



6 - RENTBRELLA

Quase todo mundo já passou por um perrengue chamado: começou a chover e esqueci o guarda-chuva em casa. Com o Rentbrella, isso não será mais um problema. Esta startup criou um sistema de empréstimos de guarda-chuvas, e para acessar, baixe o aplicativo que está disponível para IOS e Android, dentro da plataforma você verá onde estão as estações com guarda-chuvas mais próximas, basta ir até elas que você consegue retirar o produto através de um código de QR Code. Mas não se esqueça de devolver o objeto em qualquer outra estação depois de utilizar.



7 - CAR10

Amassou a lateral do carro ou ele está precisando de uma pintura e você não tem ideia do quanto irá desembolsar para pagar esses serviços? Use o Car10. Através deste aplicativo você consegue tirar uma foto do dano causado em seu carro, e em até duas horas receberá orçamentos das oficinas que estão mais perto de você. Além disso, é possível acompanhar o andamento do concerto através do celular e ainda parcelar o serviço em até 12 vezes sem juros. A startup ainda tem um seguro de 6 meses de garantia para os usuários cadastrados.



8 - O AMOR É SIMPLES

Realizar um casamento é algo que custa muito caro: é preciso planejar a festa, a decoração, convites, entre outras coisas. Por isso, a O Amor é Simples chegou para deixar mais acessível uma das coisas mais caras em um matrimônio: o vestido de noiva. A startup fundada no Rio Grande do Sul vende vestidos de noiva a preços mais em conta e ainda é possível personalizá-lo ao seu gosto e pagar em até cinco vezes. E se você for costureira e quiser se filiar ao O Amor é Simples para vender seus vestidos, basta se cadastrar no site: oamoresimples.rds.land/costureiras-parceiras



9 - RETICKET

Comprou ingresso para um show, chegou perto da data e surgiu outro compromisso mais importante para o mesmo dia? Não se preocupe, com o Reticket você consegue anunciar o ingresso, outra pessoa compra e o aplicativo cancela o seu e gera outro para o comprador. Além disso, a plataforma consegue verificar a autenticidade do ingresso para que não ocorram golpes. Se você quiser comprar, basta procurar pelo evento no app, ver todas as ofertas de preços de ingressos, escolher a que você se interessar, realizar o pagamento e esperar que seja gerado um novo ingresso com o seu nome.



10 - LABORATÓRIA

Este startup que já tem sedes em São Paulo, Lima, Equador, Santiago, Cidade do México e Guadalajara proporciona cursos de tecnologia com duração de seis meses para mulheres. As alunas só pagam o curso após conseguirem emprego na área, contribuindo com 12% de seus salários durante dois anos. Para se inscrever na Laboratória é necessário ser mulher, ter mais que 18 anos, ter cursado o Ensino Médio em escola pública ou ter sido bolsista em escola particular e não estar matriculada em alguma universidade durante o curso.