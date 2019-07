Saúde Conheça doze dicas para amamentar melhor

Uma das primeiras coisas que uma nova mãe quer fazer é amamentar seu bebê. Por mais natural que seja a amamentação, ela é muitas vezes fonte de preocupação para a nova mamãe, que tem dúvidas e perguntas sobre como amamentar corretamente.



Um bom começo é relaxar. Você e seu bebê pegarão o jeito. Para ajudar a acalmar suas preocupações, o Dr. Alberto Guimarães, reuniu uma lista com doze dicas de amamentação.

1) Antecipe os desejos do seu bebê

Ao invés de esperar que seu bebê chore, você pode antecipar suas necessidades observando alguns sinais indicadores. Quando seu bebê está com fome, eles pode:

• Girar ou levantar a cabeça repetidamente.

• Abrir e fechar a boca.

• Colocar a língua para fora.

• Chupar o que estiver perto.

Se você perceber seu bebê fazendo esses movimentos, ofereça seu peito imediatamente.

2) Deixe seu bebê determinar com que frequência e por quanto tempo acontecerá a mamada.

Seu bebê conhece suas necessidades melhor do que você. Acredite. Deixe-o determinar com que frequência ele quer ser amamentado. Não defina um intervalo predeterminado entre as refeições e, em seguida, negue a sua comida para bebé apenas porque não passou tempo suficiente.

Por outro lado, não há necessidade de acordar um bebê dormindo para alimentá-lo simplesmente porque três horas se passaram. Deixe seu bebê dormir tranquilamente e alimente-o quando acordar.

Da mesma forma, deixe seu bebê determinar quanto tempo ele precisa para se alimentar. Lembre-se, seu pequeno sabe o quanto ele precisa mamar. Não se preocupe se o tempo de amamentação durar apenas dez minutos, e não entre em pânico se ele se prolongar por quarenta e cinco. Alguns bebês são comedores rápidos, enquanto outros gostam de tomar seu tempo tranquilamente.

3) Fique confortável enquanto amamenta

Você passará uma quantidade significativa de tempo segurando seu bebê no peito enquanto ele se alimenta. Se você fizer isso em uma posição sentada sem suporte, pode ficar desconfortável rapidamente. Além disso, manter-se numa posição desconfortável por um período prolongado de tempo pode levar a dor nas costas, no ombro e no pescoço.

A constante contorção e movimentação de sua parte pode atrapalhar a amamentação do seu bebê e resultar em irritabilidade e aumento da fome. É por isso que é tão importante para você se sentir confortável durante todo o processo.

Recomendamos uma de duas posições para uma amamentação confortável:

• Deite-se de lado com o bebê de frente para você.

• Sente-se em uma posição reclinada com o bebê deitado em seus braços.

Uma cama ou um sofá grande com muitos travesseiros para apoiar as costas e os braços tornam essas posições ideais para a amamentação. Encontre o que é certo para você, mas não tenha medo de misturá-los de vez em quando, dependendo de suas próprias necessidades. Quanto mais atencioso você for para seu próprio conforto, mais as sessões de amamentação serão uma pausa agradável para você e seu bebê.

4) Relaxe

Além de garantir que você e o bebê estejam confortáveis durante a amamentação, tente relaxar. Seu bebê pode sentir que você está tensa e nervosa e seu bebê não pode relaxar se você não estiver relaxada.

Examine seu ambiente também. Se você está em um ambiente estressante ou em um ambiente que o deixa desconfortável, opte por uma mudança de cenário.

Talvez passe alguns minutos antes de amamentar para se dar uma conversa estimulante. Respire lenta e profundamente. Se te ajudar, faça uma visualização que te ajude a entrar num estado relaxante, que te ligue ao pacotinho de alegria no seu colo.

5) Ajude seu bebê a encontrar a posição correta

Ao longo do tempo seu bebê provavelmente encontrará a posição que é melhor para eles. Preste atenção a essa posição para facilitar a entrada rápida. Cada bebê é diferente, mas existem algumas diretrizes gerais que você pode usar para encontrar uma posição que funcione tanto para você quanto para seu bebê

1) Seu bebê deve estar posicionado de modo que sua boca fique no mesmo nível do mamilo.

2) Eles não devem ter que virar muito a cabeça.

3) A cabeça deve ficar levemente inclinada para trás.

4) Se possível, eles devem se encaixar na aréola inteira, não apenas no mamilo.

5) O queixo deve estar bem encostado ao peito para que o nariz fique claro.

Em primeiro lugar, não force essas posições. Seu bebê pode preferir uma posição ligeiramente diferente. Apenas deixe acontecer naturalmente enquanto você se certifica de que seu bebê está confortável.

6) Não se assuste, vazar o leite é natural

Nas primeiras semanas de amamentação, é comum que o leite vaze de seus seios. Não se assuste, isso é completamente natural. Pode acontecer quando você ouve outro bebê chorar, quando seu bebê não se amamenta por várias horas, quando você pensa em seu bebê ou quando sente uma forte emoção.

Esse vazamento eventualmente diminuirá ou desaparecerá completamente à medida que seu bebê continuar a amamentar. Enquanto isso, simplesmente coloque uma almofada de amamentação no sutiã para absorver os vazamentos.

7) Cuide da sua pele

A pele dos seus seios é muito delicada. Com a amamentação regular, sua pele pode ficar seca, rachada e irritada. Isso pode tornar a amamentação uma experiência dolorosa. Felizmente, você pode proteger-se contra a pele rachada e rachada tomando algumas precauções.

• Não lave em demasia. Uma ou duas limpezas por dia com um limpador suave é suficiente.

• Depois de uma mamada, lave os seios com um pano macio.

• Deixe seus seios arejarem periodicamente para evitar a irritação da roupa.

• Depois da amamentação aplique produtos específicos que ajudam na hidratação e cicatrização dos mamilos.

8) Não se preocupe, você terá leite suficiente

A produção de leite depende principalmente das necessidades do seu bebê. Conforme o bebê mama, ele estimula a liberação dos hormônios prolactina e oxitocina que estimulam ainda mais a produção de leite. Mas não começa com a primeira mamada do seu bebê. Seus seios estão se preparando para dar leite desde o início da gravidez.

Então não se preocupe, você terá leite suficiente. Quanto mais seu bebê amamentar, mais leite você terá.

Durante os primeiros dois ou três dias de amamentação, você pode notar um líquido espesso amarelado-laranja saindo de seus seios. Não entre em pânico. Esse fluido é o colostro e é exatamente o que seu bebê precisa no momento. O colostro é muito nutritivo e contém altos níveis de anticorpos. Esses anticorpos estimulam o sistema imunológico do seu bebê para que eles possam combater infecções.

9) Procure sinais de que a amamentação está indo bem

O comportamento e a saúde do seu bebê dirão se a amamentação está indo bem ou não. Não se preocupe se você não vir esses sinais o tempo todo. Mesmo apenas uma é uma indicação de que seu bebê está bem alimentado.

Enquanto se alimenta, seu bebê deve sugar e engolir regularmente. Tenha em mente que, quando o seu filho começar a se alimentar, ele engolirá cada vez que sugar. À medida que o leite diminui, eles ficam cheios ou adormecem, a deglutição diminui. Isso é perfeitamente natural e nada para se preocupar.

Ao final de uma sessão de amamentação, seu bebê deve liberar seu seio e parecer sonolento. Sua pele será um rosa saudável e seus músculos estarão totalmente relaxados.

As fraldas do seu bebê devem estar muito molhadas enquanto estiver amamentando. Eles provavelmente terão de quatro a oito evacuações por dia durante as primeiras semanas de vida. Isso se deve principalmente ao consumo de colostro. Com o passar do tempo, o seu filho terá menos e menos evacuações. Pode chegar um momento em que eles só têm um movimento intestinal ou menos por dia. Enquanto esses movimentos intestinais permanecerem macios e as fraldas estiverem molhadas com urina, não há necessidade de se preocupar com a constipação.

Seu bebê está ganhando peso regularmente. Não é necessário, no entanto, pesar o bebê diariamente ou, pior ainda, pesá-lo antes ou depois de cada mamada. Isso não teria outro propósito além de causar ansiedade. Se seu bebê estiver saudável, a pesagem mensal pelo pediatra é mais do que suficiente. Ainda assim, se isso faz você se sentir melhor, você pode pesar seu bebê uma vez por semana em casa

10) Evite o ingurgitamento

O ingurgitamento é um inchaço doloroso e endurecimento dos seios que ocorre quando você produz mais leite do que o bebê consome.

O inchaço pode dificultar a alimentação do bebê, o que aumenta a probabilidade de que o ingurgitamento continue. A melhor maneira de evitar essa condição dolorosa é amamentar seu bebê sempre que possível.

Se o ingurgitamento persistir, você pode extrair manualmente o leite materno massageando suavemente a aréola entre os dedos. Se você não conseguir, tente usar uma bomba e continue até que seus seios amolecem e se sinta confortável novamente

11) Peça ajuda

Ler e assistir tutoriais sobre amamentação é uma coisa – na verdade, amamentar por conta própria é uma história diferente. Então, peça ajuda nos primeiros momentos após o parto, quando você vai querer começar a amamentar seu filho.

No hospital mesmo uma enfermeira ou uma doula verificará você e seu bebê durante a amamentação e poderá oferecer apoio e ajudá-la nestes primeiros momentos.

A amamentação pode ser desconfortável no início mas não deve ser uma experiência dolorosa para você. Se a amamentação está doendo o suficiente para fazer você se encolher, procure ajuda de um profissional

12) Mantenha-se hidratada

Por último, mas não menos importante, mantenha-se hidratada. Nem precisamos enfatizar o quão isso é importante para você e seu bebê.

A água reabastece o corpo, então uma boa regra é beber um copo de água sempre que você amamentar. Sim, todas as vezes. Isso garantirá que seu corpo possa produzir leite suficiente e que você se mantenha hidratada

Alberto Guimarães

Formado pela Faculdade de Medicina de Teresópolis (RJ) e mestre pela Escola Paulista de Medicina (UNIFESP), o médico atualmente encabeça a difusão do “Parto Sem Medo”, novo modelo de assistência à parturiente que realça o parto natural como um evento de máxima feminilidade, onde a mulher e o bebê devem ser os protagonistas. Atuou no cargo de gerente médico para humanização do parto e nascimento do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, CEJAM, em maternidades municipais de São Paulo e na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Site: https://www.partosemmedo.com.br/

