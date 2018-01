Conheça escolas de educação infantil que oferecem descontos de até 28% para servidores do Estado Descontos são válidos para servidores e dependentes.

Foto: Radar da Primeira Infância

Parcerias firmadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através da Fundação Escola de Governo (Escolagov) com diversas instituições de ensino garantem ao servidor público descontos que vão de 10% a 28% nas mensalidades de escolas de educação infantil.

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e abrange a creche e a pré-escola. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a educação infantil vai de 0 a 5 anos. Confira as instituições que oferecem descontos nesta categoria de ensino:

Colégio Auxiliadora

Com desconto de 10% na mensalidade, o colégio Nossa Senhora Auxiliadora, da rede salesiana, objetiva formar as bases da escolarização, continuando e complementando a educação da criança, ao intermediar sua relação com o novo. É o início do aprendizado, da vida em sociedade, é também o momento em que começa o desenvolvimento das competências básicas para uma participação positiva na vida em grupo. O colégio está localizado no Centro de Campo Grande, na rua Pedro Celestino, 1980. Para informações acesse o site da instituição ou entre em contato pelo telefone (67) 3323-1700.

Mace

Com desconto de 10% nas mensalidades, o colégio Mace tem como objetivos na educação infantil, o desenvolvimento dos pequenos através da linguagem lúdica, que desafia o aluno a ir ao encontro do novo, produzir, elaborar e reelaborar conhecimentos, através de jogos, brincadeiras de roda, atividades com música, culinária, teatro e histórias. O colégio está localizado no Centro de Campo Grande, na Rua 26 de Agosto, nº 63. Para informações acesse o site ou entre em contato pelo telefone (67) 3316-3600.

Funlec

Com 15% de desconto na mensalidade, a Funlec busca criar um ambiente que proporcione experiências variadas, que estimulem, provoquem e promovam o desenvolvimento integral da criança pequena em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família, da sociedade e dos princípios filosóficos. A sede administrativa da instituição fica no Centro de Campo Grande, na rua Marechal Rondon, 2019. Para informações acesse o site ou entre em contato pelo telefone (67) 3901-2878.

Lápis de Cor

Com desconto de 15% na mensalidade, o Centro Educacional Lápis de Cor, tem como eixo a interdisciplinaridade. Um projeto claramente definido e compartilhado por educadores, alunos e família que apresenta o caminho da aprendizagem, relacionando conceitos e diferentes linguagens através de experiências sociais do educando. A escola esta localizada no Jardim Tijuca, na rua Xavantes, 491. Para informações acesse o site ou entre em contato pelo telefone (67) 3381-5632.

Maple Bear

Com metodologia canadense de ensino, a Maple Bear Canadian School, oferece descontos de 15%, 17%, 18%, 19% e 20%. A instituição de ensino possui programas completos e inovadores, elaborados por experientes educadores canadenses e brasileiros a partir das práticas que fazem do ensino canadense um dos melhores do mundo. A escola esta localizada no Jardim São Bento, na avenida Rodolfo José Pinho, 1386. Para informações acesse o site ou entre em contato pelo telefone (67) 3014-2939.

Kids@School

Com metodologia de ensino criada no norte da Itália, a Kids@School utiliza o modelo pedagógico Reggio Emilia, método de ensino italiano que assume que os adultos e a comunidade em si têm como tarefa prioritária a escuta e o reconhecimento das múltiplas potencialidades de cada criança. A escola está localizada no Chácara Cachoeira, na rua Doutor Antônio Arantes, 488. Para informações envie um e-mail para kidsschoolms@gmail.com ou entre em contato pelo telefone (67) 3253-3100.

O secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, destaca que existe uma infinidade de opções de descontos voltados ao servidor público. “Nós vamos além dos cursos gratuitos oferecidos pela Escolagov, e buscamos parcerias que oferecem benefícios aos servidores com descontos diferenciados. São centenas de instituições parceiras” pontuou Assis.

No site da Escolagov na aba superior “parcerias e descontos” o servidor poderá obter as obter orientações necessárias de como pode usufruir dos benefícios, que são extensivos aos seus dependentes.