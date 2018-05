Miss Brasil 2018 Conheça Mayra Dias, a amazonense eleita a 'mulher mais linda do Brasil' Natural de Itacotiara, a jornalista venceu o Miss Brasil neste sábado (26)

Mayra Dias deixou o palco do Miss Brasil 2018, na noite deste sábado (26), com o título de mulher mais bonita do país. Nascida em Itacotiara, região metropolitana de Manaus (AM), a jornalista de 26 anos liderou o trio da beleza composto pela Miss Bahia, Maria Isabel, e a Miss Ceará, Teresa Santos, segundo e terceiro lugares respectivamente.

Experiente em concursos de beleza, tendo disputado dois Miss Brasil anteriormente, Mayra é formada em Assessoria de Imprensa e apresenta um programa local em Manaus."Nem consigo descrever", declarou ela à equipe da RedeTV, sobre a emoção de ser coroada Miss Brasil.

Mayra recebeu um carro O km, uma viagem de cruzeiro, joias de uma grife, um contrato de R$ 100 mil com uma marca e será a representante brasileira no Miss Universo.