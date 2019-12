Conheça os benefícios do sexo tântrico

Osexo tântrico é uma filosofia oriental que inclui várias técnicas que procuram o desenvolvimento integral do ser humano, mental, espiritual e físico e, consequentemente, também sexual.

Muito resumidamente, o sexo tântrico surgiu do tantra, que consiste num conjunto de 112 técnicas de meditação que abrangem todos os aspectos da vida — entre elas, o mais conhecido e falado é o lado sexual.

Ao contrário do que se pensa, esta prática não se trata necessariamente da ejaculação, mas sim da sensação máxima de prazer que o momento do orgasmo proporciona.

Há múltiplas razões para começar a praticar. São elas:

Proporciona a aceitação e a consciência corporal;

Possibilita orgasmos múltiplos;

Combate a ansiedade e a depressão;

Acredita-se que cura feridas emocionais;

Equilibra as energias do corpo;

Ajuda no conhecimento da própria sexualidade;

Contribui para uma descoberta mais profunda dos cinco sentidos;

Quebra paradigmas e tabus sexuais;

Ensina a respirar melhor;

Oferece mais significado ao ato sexual.