Polícia Conhecido na cidade, ladrão é levado para hospital e dá baile na PM Gabriel de Souza Campos, conhecido como Biel, tem 21 anos e pelo menos 21 passagens por furtos registradas na cidade

Gabriel de Souza Campos, conhecido como Biel, de 21 anos, quando foi preso em agosto Foto: Jornal da Nova

Gabriel de Souza Campos, conhecido como Biel, tem 21 anos e pelo menos 21 passagens por furtos registradas na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. A última vez que ele havia virado notícia foi em 11 de agosto quando foi flagrado pela Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar tentando furtar uma residência. Nesta quarta-feira (13), ele voltou a ser preso e “deu baile” em policiais que o levaram para exame de corpo de delito no Hospital Regional da cidade.

Segundo apurou o Nova Notícias, quando foi chamado para a consulta, Gabriel, mesmo algemado com as mãos para trás, conseguiu passá-las para a frente e fugiu do hospital. Para tentar conter o preso, um dos policiais disparou tiros de borracha duas vezes.

Biel conseguiu entrar numa casa na Rua Espírito Santo e pulou o muro dos fundos para se esconder em outra residência. Ele foi localizado atrás de um fogão, coberto com um pano.

Preso de novo, Gabriel Campos voltou ao hospital e foi então levado para o Estabelecimento Penal de Nova Andradina.