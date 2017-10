Conselheiros da 2ª Câmara votam pela regularidade de 62 processos

Esse número faz parte de um total de 68 processos analisados pelos conselheiros em Sessão da 2ª Câmara, realizada na tarde desta terça-feira (24/10), no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, 62 foram considerados regulares, e apenas seis irregulares. A Sessão foi presidida pelo conselheiro Iran Coelho das Neves e composta pela conselheira Marisa Serrano, e pelo conselheiro Osmar Domingues Jeronymo, juntamente com o procurador Geral Adjunto do Ministério Público de Contas, José Aêdo Camilo. Durante o julgamento, houve aplicação de 408 Uferms (R$ 9.763,44) em multas, e R$30.856,36 em valores impugnados.

Iran Coelho das Neves – o conselheiro relatou um total 19 processos, sendo 17 regulares e dois irregulares.

O processo TC/11387/2014, versa sobre o exame do procedimento licitatório desenvolvido na modalidade Pregão Presencial nº 008/2014 da formalização do Contrato Administrativo nº 030/2014 e da formalização do 1º Termo Aditivo ao pacto celebrado entre a Prefeitura Municipal de Anaurilândia e Eliton Carlos Ramos Gomes, contratado para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica. O conselheiro votou pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório em face do não encaminhamento da Certidão de Regularidade perante a Seguridade Social do licitante vencedor, pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 Uferms (R$ 2.393,00), responsabilizando Vagner Alves Guirado, prefeito municipal à época, por infração à norma legal representada pela não apresentação da Certidão de Regularidade perante a Seguridade Social do licitante vencedor.

Marisa Serrano - a cargo de seus relatórios e votos, 30 processos foram analisados, sendo 27 julgados regulares e três irregulares.

O processo TC/9484/2013, trata-se de Contrato Administrativo nº 001/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho e E.A de Assis Constantino Eventos - ME., objetivando a contratação de empresa para planejar, organizar e executar o evento PORTOFOLIA 2013, carnaval da cidade de Porto Murtinho. Depois de concluídas as análises, a conselheira votou pela irregularidade e aplicação de multa regimental no valor de 70 Uferms ao ordenador de despesas, Heitor Miranda dos Santos, ex-prefeito municipal responsável por infração à norma legal, e também pela impugnação do valor de R$ 30.856,36 referente ao valor pago acima do contratado e pela verificação de sobre preço no valor recolhido com o ECAD, atribuindo tal responsabilidade ao ex-ordenador de despesas, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais.

Osmar Domingues Jeronymo – o conselheiro analisou 19 processos, sendo 18 regulares e apenas um irregular.



O processo TC/10289/2014, trata do Contrato nº 121/2014, decorrente do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 31/2014, celebrado entre o município de Bela Vista e a empresa DMP Pneus e Acessórios Ltda., tendo como objeto a aquisição de pneus novos, câmaras e protetores, a serem utilizados pelas secretarias do município. Concluídas as análises, o conselheiro votou pela irregularidade e ilegalidade do procedimento licitatório, visto que este infringe os artigos 57 e 59 da Lei n. 8.666/93.

Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS, os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com pedido de recurso ou revisão, conforme os casos apontados nos processos.