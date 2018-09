TCE MS Conselheiros do TCE-MS julgam 40 processos em Sessão

Em sua primeira sessão de setembro, a Segunda Câmara julgou 40 processos na tarde desta terça-feira (04) no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). A mesa foi composta pelos conselheiros Marcio Monteiro, presidente da sessão, Iran Coelho das Neves, Osmar Jeronymo, e também o representante do Ministério Público de Contas, José Aêdo Camilo. Nessa mesma sessão, as contas de gestão pública dos municípios jurisdicionados foram analisadasmediante os pareceres. Multas regimentais foram aplicadas totalizarando em 653 Uferms (R$ 17.526,52).

Iran Coelho das Neves – o conselheiro votou pela regularidade e irregularidade em dez processos, entre contratos administrativos e licitações.

O processo TC/318/2018, em análise, trata-se do procedimento licitatório desenvolvido na modalidade Concorrência nº 09/2017, bem como a formalização Contrato de Obra nº 3374/2017, celebrado entre o município de Costa Rica e a empresa Hidroface Piscinas Ltda. – ME, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de piscinas. Após análise dos documentos, verificou-se que foram observadas as disposições regimentais no curso da instrução processual. O procedimento licitatório esteve acompanhado de autorização, caracterização do objeto, indicação da dotação orçamentária garantidora dos dispêndios, ato de nomeação da comissão de licitação e demais documentos exigidos para a modalidade. As determinações estabelecidas estão claras e precisas para sua execução. O conselheiro votou pela sua regularidade e legalidade.

Osmar Jeronymo – a cargo do conselheiro ficou um total de dez processos relacionados a convênios e contratos administrativos.

O processo TC/22347/2017 trata-se da apreciação do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 38/2017 e da formalização da Ata de Registro de Preços nº 26/2017, celebrada entre o município de Batayporã e a empresa Bento Monteiro da Rocha – MEI. A ata de registro de preço tem por objetivo contratação futura de empresa especializada em serviços de borracharia. Registrou-se que foi juntada toda a documentação obrigatória acerca da primeira fase do procedimento licitatório, e a documentação obrigatória foi protocolada no seu devido tempo nesta Corte de Contas.O conselheiro votou pela regularidade e legalidade do procedimento.

Marcio Monteiro –coube ao conselheiro relatar 20 processos, entre Atas de Registro de Preços e Convênios.

No processo TC/10326/2016 cuida-se de Contratação Pública, através da Nota de Empenho nº 1342/2016, emitida pelo Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul em face da empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. O resumo geral da execução financeira contratual apresentou nota de empenho, comprovantes de despesas e o total de ordens bancárias. Foram encaminhados os documentos necessários à comprovação da regularidade dos atos praticados no cumprimento do objeto. Na forma em que foi comprovada, a execução financeira apresenta similitude de valores e cumpriu regularmente os estágios de empenho, liquidação e pagamento. O conselheiro votou pela regularidade do procedimento.

Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS, os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com pedido de recurso ou revisão, conforme os casos apontados nos processos.