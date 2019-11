Conselheiros tutelares eleitos recebem formaÃ§Ã£o

Interior Conselheiros tutelares eleitos recebem formação

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) iniciou nesta segunda-feira (25), o curso de formação inicial destinado a para conselheiros tutelares e suplentes de Dourados.

O curso se destina aos conselheiros tutelares e suplentes eleitos no dia 06 de outubro de 2019 para o mandato 2020-2023.

A formação acontecerá até sexta-feira, 29, e conta com palestras, que acontecem das 07h às 11h e das 13h às 17h, no auditório da Casa dos Conselhos, situada a Rua João Rosa Góes, 395 – Centro.

De acordo com Sandra Giselly Amaral Assunção, presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), além das atividades teóricas, o curso também contará com uma atividade prática, na quinta-feira (28), com visitas in loco “para que os participantes do curso conheçam as instituições de acolhimento e serviços destinados à criança e ao adolescente e entendam como funciona cada serviço”.

O curso de formação acontece por meio de parceria do CMDCA com o Ministério Público Estadual, UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Comcex (Comitê Municipal de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes), Secretaria Municipal de Assistência Social e Prefeitura de Dourados.

O encerramento do curso será às 13 horas de sexta-feira (29), no auditório do CAM (Centro Administrativo Municipal), onde acontecera apresentação cultural do Instituto Fuziy. Por último, será feita a diplomação dos conselheiros tutelares eleitos.