Encontro histórico na UCDB Conselho das Instituições de Ensino elege diretoria e realiza encontro histórico na UCDB

Pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, reitores e pró-reitores de instituições de ensino do Estado discutiram, juntos, como unir forças e compartilhar experiências para alavancar o crescimento local. O evento foi realizado na Universidade Católica Dom Bosco, na tarde de segunda-feira (12) e, durante a reunião, foi eleita a diretoria do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino de Mato Grosso do Sul (Crie-MS): o presidente será o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Fábio Edir dos Santos Costa, e o vice-presidente será o reitor da UCDB, Pe. Ricardo Carlos.

Também participaram da reunião os reitores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Liane Maria Calarge, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Luiz Simão Staszczak, e da Universidade Uniderp, Leocádia Aglaê Petry Leme. Esse foi o terceiro encontro envolvendo os mandatários das instituições de ensino mas, pela primeira vez, houve a participação de vice-reitores e pró-reitores das pastas de pesquisa, ensino, extensão e representantes das áreas de Comunicação das entidades.

A ampliação da reunião foi considerada histórica. "O Crie-MS é uma ação inovadora, única no país, pois congrega instituições públicas e particulares. O Estado tem muito a crescer nesse cenário e hoje, o destaque maior é para a participação dos pró-reitores e equipes. Nunca houve um encontro com tamanha representatividade", afirmou o presidente eleito, Fábio Edir, que toma posse oficialmente em agosto, em data ainda a ser definida.

Para o anfitrião da reunião e vice-presidente eleito, Pe. Ricardo Carlos, os avanços serão notáveis. "Essa comunicação entre instituições irá nos ajudar a melhorar a educação, desde o ensino básico até o ensino superior e a pós-graduação. Não há dúvidas de que haverá muitos os frutos. Um deles já está bem delineado, que é a criação de um marco regulatório da inovação em Mato Grosso do Sul".

Foram criados grupos de trabalho formados pelas equipes das instituições, divididos pelos temas: ensino, pesquisa e internacionalização, extensão e comunicação social. "Durante a reunião, percebemos há uma sinergia para o encontro de soluções para algumas preocupações que são de todos nós. Então os encaminhamentos foram promissores", avaliou o pró-reitor de Ensino do IFMS, Delmir da Costa Felipe.

Outro resultado da reunião foi o apoio das instituições para que a UFMS ofereça a candidatura para sediar o encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em 2019. O evento é o mais relevante do meio acadêmico e Mato Grosso do Sul nunca o sediou.

Seguindo o rodízio de reuniões nas Instituições, o próximo encontro do Crie-MS será na Uniderp.