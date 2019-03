Reino Unido Conselho Europeu aceita prorrogar saída do Reino Unido para maio Pedido para adiar foi apresentado por Theresa May

O Conselho Europeu aceitou hoje (21) a proposta, apresentada pela primeira-ministra britânica, Theresa May, para adiar a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, para 22 de maio. No rascunho do comunicado, os líderes afirmam que é necessário, no entanto, que o Parlamento do Reino Unido aceite o Termo de Retirada apresentado por May.

Nesta quinta-feira foi realizada reunião entre os líderes europeus e Theresa May.

A previsão anterior da saída do Reunido Unido da União Europeia era 29 de março. Mas a primeira-ministra pediu a prorrogação do prazo para 22 de maio.

No comunicado, os líderes ressaltam que a negociação de um novo prazo além de 22 de maio está fora de cogitação. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse que o governo alemão adota medidas para limitar o impacto sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.