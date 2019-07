MS-306 Conselho gestor aprova modelo de concessão da MS-306

Sob a presidência do secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), o Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada (CGPPP) aprovou o modelo do projeto de concessão da rodovia MS-306 e 95% dos estudos técnicos elaborados para subsidiar a estruturação do projeto de concessão. A informação foi publicada nesta quinta-feira (18.7) no Diário Oficial do Estado.

A empresa vencedora ficará responsável por recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação da capacidade do sistema rodoviário.

Com mais de 200 quilômetros, a rodovia MS-306 liga os municípios de Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica e é considerada uma das principais rodovias estaduais. Os municípios fazem parte de uma importante região produtora, na divisa com Mato Grosso e Goiás.