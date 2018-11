Plano Diretor Constitucionalidade do Plano Diretor é aprovada na Câmara Foram 28 votos favoráveis e nenhum contrário

Relatório da Comissão de Constituição Redação e Justiça (CCRJ) da Câmara Municipal sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande (PDDUA) foi aprovado com 28 votos favoráveis e nenhum contrário. O relator da proposta é o vereador Willian Maksoud (PMN).

Três emendas ao projeto também receberam parecer favorável. Em uma das três emendas, o vereador Carlão (PSB) pede para que seja mudado em até dez anos o prazo de mudança no plano.

Outra emenda, de autoria do vereador Vinícius Siqueira (DEM) determina a criação do Acampamento nos Altos da Avenida Afonso Pena.

A última emenda diz respeito a mudança no coeficiente da zona central do mínimo de 4 para 5, de autoria do vereador César Mato Grosso (PSDB).

A matéria segue para ser apreciada nas comissões e em seguida será votada em plenário. está sendo votado na Câmara Municipal de Campo Grande, durante sessão desta quinta-feira (01). Entidades lotam o plenário do Legislativo e depois de dois anos de discussões eles reclamam da falta de transparência do documento final.