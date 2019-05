Emprego Construtora oferece seis vagas de emprego em Campo Grande Intermediação é feita pela Funtrab

Uma construtora de Campo Grande oferece seis vagas de emprego nesta semana. A intermediação da mão na obra é feita pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).

Confira as ocupações, número de vagas disponíveis e requisitos:

Armador de estrutura de concreto (2 vagas) – ter ensino fundamental completo e, no mínimo, seis meses de experiência em carteira para trabalhar com montagem em aço para receber o concreto de formas e outros. O salário é de R$ 1.404,00 mais almoço no local e vale-transporte.

Azulejista (1 vaga) – ter ensino fundamental incompleto e no mínimo, seis meses de experiência em Carteira para realizar serviços de revestimentos de pisos e paredes. O salário é de R$ 1.404,00 mais almoço no local e vale-transporte.

Encanador (2 vagas) – ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência em Carteira para toda a parte de encanamento e instalação de tubulações. O salário é de R$ 1.404,00 mais almoço no local e vale-transporte.

Montador à mão (1 vaga) – ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência em Carteira para trabalhar com montagem de formas de concreto pré-moldado e ajudar nas desmontagens. O salário é de R$ 1.404,00 mais almoço no local e vale-transporte.

Vale lembrar que, para todas as ocupações os benefícios serão combinados na entrevista e o salário poderá ser maior de acordo com a qualificação do candidato.

Os interessados com os perfis acima descritos devem realizar cadastro na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2.773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas.

Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso e bão serão aceitos cadastros por telefone ou currículos por e-mail.