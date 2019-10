SOLIDARIEDADE Consultas sem custo são oferecidas a mulheres no Outubro Rosa Ação nacional reúne cerca de 150 profissionais de saúde que atuam na rede particular para atendimentos sem custo em prol da prevenção de doenças

Foto: Divulgação

Durante todo o mês de combate ao câncer de mama, um grupo formado por 150 médicos e dentistas de atuação na saúde privada, vão oferecer consultas sem custo à mulheres de diversas regiões do País. A ação intitulada Doctoralia Solidária pela Saúde da Mulher é vinculada ao Outubro Rosa e conta com o trabalho voluntário de profissionais de seis especialidades: ginecologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, cirurgia plástica, além de odontologia. A iniciativa é da Doctoralia, maior plataforma de agendamentos de consultas do mundo.

Para agendar a consulta sem custo, basta acessar o site ou aplicativo da Doctoralia, clicar no banner da campanha e marcar seu horário pela plataforma de acordo com a disponibilidade de especialistas na cidade em que a paciente está. Nas localidades que não são cobertas pela campanha, o banner não será exibido.

"Nosso objetivo é incentivar o cuidado com a saúde da mulher e, consequentemente, a prevenção de doenças como o câncer de mama", conta a Dra. Lauriene Pereira, ginecologista que é membro da rede da Doctoralia.

Atrás apenas do tumor de pele não melanoma, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o país terá 59 mil novos casos até o final de 2019. A adoção de uma vida saudável, com a prática regular de exercícios físicos e alimentação balanceada, é uma grande aliada da prevenção. Ainda segundo o INCA, esses hábitos podem reduzir em até 28% o risco de desenvolvimento da doença.

"Além disso, a realização de consultas e exames de rotina é fundamental para que haja um possível diagnóstico precoce, fator que aumenta as chances de cura do câncer de mama em 95%", completa a médica.

Apesar de serem mais atentas à saúde do que os homens, ainda há muitas mulheres que não vão regularmente ao ginecologista, além daquelas que nunca passaram por uma consulta médica na vida. "Por isso estamos repetindo a ação pelo segundo ano consecutivo e pretendemos realizar muitas outras daqui pra frente", conta o CEO da Doctoralia, Cadu Lopes.

A primeira edição da Doctoralia Solidária aconteceu em junho de 2018, em alusão ao Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher. No mesmo ano, a empresa realizou também a campanha voltada para os homens, aproveitando o Novembro Azul.