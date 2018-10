Energia Conta de energia elétrica fica mais barata em novembro Horário adiantado em 1 hora contribuirá com economia

Foi divulgado nesta quarta-feira (31), pelo Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da Energisa-MS (Concen), que o mês de novembro começa com duas informações importantes para o consumidor de energia elétrica.

A primeira é a mudança da bandeira tarifária de vermelha para amarela. Isso significa que a cobrança de R$ 5 reais, a cada 100 kwh consumidos diminuirá para R$ 1 real. Conforme avaliação da presidente do conselho, Rosimeire Costa, o cenário melhorou, mas, ainda não será possível fechar o ano com bandeira verde.

“Havia um prognóstico de que este ano talvez não entrássemos em bandeira amarela até dezembro, mas é possível agora que persista até o fim do ano, e, isso decorre das chuvas que estão mais fortes e isso acaba equilibrando os subsistema. Porém, conversamos com especialistas e o sistema hidrológico ainda é desfavorável, inclusive para as prospecções relacionadas ao plantio das culturas de verão, por isso não devemos encerrar o ano com a bandeira verde”, detalha.

Outra alteração importante é a entrada do horário de verão no domingo, dia 04 de novembro, à zero hora os relógios devem ser adiantados em uma hora nos Estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

“O horário de verão é uma experiência importante para todos nós, porque nas primeiras horas do dia, com a temperatura mais amena, podemos desligar o ar condicionado, além de promover o melhor aproveitamento da luminosidade natural. Em compensação, temos uma explosão de consumo na parte da tarde e pedimos uso mais racional do ar condicionado em conjunto com outros aparelhos que ajudam a atenuar o calor, como umidificadores, especialmente porque este ano deve ser mais quente, chegando a 35ºC na Capital e 40ºC em cidades do interior da região do Pantanal”, alerta Rosimeire.