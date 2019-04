Imposto de Renda Contabilistas esclarecem dúvidas do Imposto de Renda em ação gratuita Atendimento acontecerá no Pátio Central, nos dias 12 e 13 de abril

O período de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF 2019) começou no dia 7 de março e a população tem até dia 30 de abril para enviar o demonstrativo, relativo ao ano-calendário 2018.

A regularização é obrigatória para cidadãos que receberam rendimentos tributáveis anuais superiores a R$ 28.559,70, ou ainda rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40.000,00. Mais detalhes sobre as exigências de informações solicitadas pela Receita estão disponíveis no site.

Com objetivo de auxiliar a população campo-grandense, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de Mato Grosso do Sul (SESCON/MS) realizará nos dias 12 e 13 de abril, uma ação gratuita para esclarecimentos de dúvidas quanto ao preenchimento da declaração. O local é o Pátio Central Shopping, no período das 10 às 18h.

De acordo com o presidente do Sescon/MS, Roberto Amorim, a campanha chamada 'Declare Certo' será realizada este ano pela sétima vez.

"Idealizamos a iniciativa em razão das dúvidas da população quanto a declaração do IRPF. Uma equipe de profissionais se colocará disponível para orientação gratuita, facilitando assim o processo e evitando que o contribuinte caia na malha fina”, argumenta.

É importante destacar que o prazo para declaração termina no dia 30 de abril. Em 2018, a Receita Federal arrecadou um total de R$ 396,836 bilhões, sendo R$ 34,540 bilhões oriundos de pessoa física.

SERVIÇO

A campanha 'Declare Certo' acontecerá nos dias 12 e 13 de abril, No Pátio Central Shopping, Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1380, Centro. Campo Grande. O horário é das 10h às 18h e o atendimento será gratuito.