Contagem regressiva: um mês para o fim da revisão eleitoral e cadastramento biométrico dos eleitores

Termina no dia 18 de março o prazo do processo de revisão eleitoral e cadastramento biométrico em Campo Grande. Até lá, 167.647 eleitores deverão, obrigatoriamente, comparecer a um dos postos de atendimento e ficar em dia com a Justiça Eleitoral.

Até o momento, foram realizadas 358.415 revisões eleitorais, 46.021 alistamentos, 39.309 transferências, além de 2.195 emissões de segundas vias, totalizando 445.940 atendimentos, o que corresponde a 72,72% do eleitorado da capital.

Ao todo, o TRE-MS possui 10 locais de atendimento, com 151 guichês trabalhando de forma ininterrupta, com capacidade para atender até 6 mil pessoas todos os dias, exceto aos domingos, quando apenas o Memorial da Cultura funciona. Você pode conferir os endereços e horários clicando no link:http://www.tre-ms.jus.br/eleitor/atendimento-ao-eleitor/central-de-atendimento-ao-eleitor-e-postos-de-atendimento-eleitoral-praticos-de-campo-grande

Lembrando que quem não cadastrar a biometria em Campo Grande terá o título de eleitor cancelado, o que implica em várias sanções na vida civil. Confira no link: http://www.tre-ms.jus.br/imprensa/noticias-tre-ms/2017/Novembro/10-coisas-que-acontecem-se-seu-titulo-de-eleitor-for-cancelado

PARALISAÇÃO PROGRAMADA

A Justiça Eleitoral informa aos eleitores que, por conta de uma manutenção geral no sistema realizada pelo TSE, as atividades referentes ao cadastramento biométrico serão paralisadas em Campo Grande no sábado (24) e domingo (25).

Além disso, haverá desligamento da energia elétrica no Prédio do Fórum Eleitoral, no Parque dos Poderes, para a realização da última etapa de uma manutenção preventiva.

Os atendimentos voltarão ao normal na segunda-feira (26).