Cidade Contra febre amarela, prefeitura quer vacinar 10 mil pessoas em 30 dias

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) é de que 2,5 mil casas sejam visitadas e cerca de 10 mil pessoas vacinadas contra a febre amarela em comunidades da zona rural de Campo Grande nos próximos 30 dias. As equipes iniciaram os trabalhos de orientação e imunização nesta segunda-feira (30), visitando propriedades às margens da MS-080, saída para Rochedo.

Cada equipe é formada por um técnico (vacinador) e um agente de endemias, que faz o chamado trabalho de bloqueio. Os moradores são orientados sobre a doença e aqueles que estão dentro dos critérios de indicação são imunizados.

O técnico de imunização da Sesau, Geraldo Pereira Queiroz, lembra que é necessário um controle, haja vista que quem já tomou duas ou mais doses da vacina contra febre amarela ao longo da vida não precisa se vacinar novamente.

“Nós estamos fazendo esse primeiro contato com os moradores, perguntando se eles já tomaram a vacina e há quanto tempo isso ocorreu. Existem muitos casos que a pessoa não tem a carteira de vacinação, então é preciso fazer isso. Se a pessoa se encaixar nos critérios, a gente vacina”, diz.

As equipes também estão orientando os moradores que comuniquem a Secretaria caso encontre animais mortos, principalmente macacos. “Estamos levando essa preocupação porque tivemos casos de macacos mortos registrados no interior do Estado e precisamos ficar em alerta. Os moradores das regiões de mata acabam ficando mais suscetíveis a febre amarela silvestre, por isso é importante que todos estejam imunizados”, lembra.

Os trabalhos devem ocorrer na zona rural de Campo Grande até o início de março e a estimativa é imunizar ao menos 80% dos moradores dessas áreas que se encaixem na indicação vacinal.

A vacina contra a febre amarela está disponível em 62 postos de vacinação Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). Atualmente, o Município tem 12 mil doses em estoque e foram solicitadas mais 10 mil ao Ministério da Saúde. A quantidade é suficiente para atender a demanda.