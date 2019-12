Agrotóxicos Contrabandista abandona carga de R$ 1 milhão em agrotóxicos durante fuga Ação foi realizada pela Polícia Militar e pela PRF

Ação conjunta entre a Polícia Militar Rodoviária e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) nesta quinta-feira (12) resultou na apreensão de uma tonelada de agrotóxicos contrabandeados, avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão. O suspeito fugiu para uma mata às margens da via e abandonou a carga. O flagrante aconteceu na região de Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande.

Segundo nota, ação foi realizada no âmbito da Operação Divisa Segura VIII, organizada pela Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) com o GGIFron (Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras). A PM fazia fiscalização pela rodovia MS-497, quando avistou uma caminhonete seguindo sentido Minas Gerais. Ao perceber a presença policial na via, o condutor deu meia volta, levantando suspeita dos policiais que decidiram fazer uma abordagem.

A PRF foi acionada e passou a monitorar o veículo que entrou na BR-158 e seguiu rumo a Cassilândia. O motorista abandonou a carga e fugiu a pé para uma mata. O Batalhão de Choque foi acionado e fez buscas para tentar localizar o suspeito, que não foi encontrado. Diante dos fatos, o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas.