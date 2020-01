Maracaju Contrabandista cai em córrego de Maracaju Ele tentava fugir com centenas de pacotes de cigarros

Um contrabandista que conduzia uma VW/Saveiro carregada com cigarros em uma estrada vicinal na região de Maracaju despencou em um córrego da região. A carga contrabandeada do Paraguai foi apreendida por uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

De acordo com o site Dourados News, outra picape também foi interceptada. Apesar de ter caído no córrego, o motorista da Saveiro conseguiu fugir e não foi encontrado.

O DOF recebeu denúncias de que os carros trafegavam em alta velocidade pela estrada. Além do carro no riacho, o outro foi achado abandonado na entrada de uma fazenda.

Segundo o DOF, os dois veículos estavam abarrotados com cigarro contrabandeado do Paraguai, que totalizaram mais de 3 mil pacotes. Eles foram levados à sede do Departamento, em Dourados, para serem entregues à Receita Federal de Ponta Porã.