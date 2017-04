Cidade Contribuintes podem destinar parte do imposto de renda para instituições de caridade

Com tantas notícias de corrupção e desvios de recursos públicos, a confiança da população na política brasileira fica cada vez mais estremecida. E é na hora de pagar os impostos que esses fatos são lembrados. Por isso, ao preencher a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 é possível destinar parte do imposto, que será pago ao Governo federal diretamente para projetos sociais.

Essa e outras dúvidas sobre o preenchimento da declaração de IR poderão ser esclarecidas no plantão que acadêmicos de Ciências Contábeis da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), supervisionados por professores, irão realizar nos dias 26 e 27 de abril, das 9h às 16h, na Central de Atendimento ao Cidadão, da Prefeitura Municipal de Campo Grande (Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2.655, Centro).

“O contribuinte pode fazer um gesto solidário, destinando um percentual do imposto a ser pago, ou seja, parte do que iria para os cofres do Governo federal vai diretamente para algum projeto social cadastrado”, explica a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da UCDB e UCDB Virtual, professora Lucélia Tashima.

A professora reforça ainda que a intenção é aproximar o acadêmico da atividade profissional com a necessidade que a sociedade precisa. “Se você ainda tem dúvida ou não sabe fazer a correção de sua declaração, traga a declaração impressa que vamos verificar se as informações estão corretas ou indicar o caminho para a atualização”.

O prazo final para a entrega do documento termina no dia 28 de abril. Está obrigado a declarar o imposto de renda o contribuinte que tiver recebido, ao longo de todo o ano de 2016, renda tributável de mais de R$ 28.559,70. Quem perder o prazo terá de pagar multa, sendo o valor mínimo de R$ 165,74.