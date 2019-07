Resultados de exames Controle rigoroso e mais agilidade proporcionam melhorias do processamento aos resultados de exames

A logística no processo de coleta de materiais biológicos da Rede Pública Municipal de Campo Grande está sendo modernizado o que, por sua vez, vai assegurar maior controle, agilidade e melhoria em todas as etapas de processamento dos exames laboratoriais. A partir desta segunda-feira (15), os materiais ja começam a ser recolhidos em um intervalo de 1 hora nas unidades de urgência e emergência (UPAs e CRSs), permitindo que o paciente crítico seja assistido com mais rapidez.

A expectativa é de que a partir de amanhã (16) o serviço de coleta seja expandido para as demais unidades de saúde que possuem posto de coleta (UBS, UBSF e Clinicas da Família). O volume é de cerca de 2 mil exames a serem transportados por dia. Em média, o Labcem processa 350 mil exames por mês.

A melhoria na logística é possível através da contratação de uma empresa especializada no transporte de amostras biológicas que possui certificação ISO 9001, que segue normas padronizadas que garantem a integridade e excelência das operações técnicas conforme padrões internacionais.

Para o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, a mudança vai trazer mais segurança e o resultado deve ser positivo, uma vez que com a redução do tempo de espera pelo exame o paciente terá um ganho no tratamento.

“Esse é um processo importante porque vai garantir que um paciente que esteja em estado crítico em uma unidade de urgência, por exemplo, seja assistido com mais rapidez”, comentou.

A empresa disponibiliza 18 veículos para o serviço, sendo 6 carros e 12 motos. A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) dispunha de apenas cinco motocicletas para fazer esse transporte.

Labcem

O Laboratório Central Municipal (Labcem) é serviço destinado à análise de amostras de pacientes, com o objetivo de oferecer apoio ao diagnóstico e ao tratamento dos indivíduos que procuram a Rede Municipal de Saúde.

São vários os tipos de exames laboratoriais existentes atualmente, cada vez mais o emprego da tecnologia vem auxiliando na análise laboratorial que possam garantir ao clínico um diagnóstico preciso do paciente.

Os exames são coletados nas Unidades que possuem Postos de Coleta laboratorial, entretanto não analisam o exame (não participam da etapa analítica do processo).