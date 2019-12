Procon Conveniência com produtos vencidos é autuada pelo Procon

Diligência realizada pela fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon, órgão da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, em atendimento a denuncia de consumidores por meio do “fale conosco”, integrante do site www.procon.ms.gov.br, resultou na autuação de conveniência localizada na rua Ana Luiza de Souza, no bairro Pioneiros.

O estabelecimento em questão apresentou várias irregularidades, notadamente em se falando de exposição de produtos fora do prazo de validade ou sem quaisquer informações relacionadas à procedência ou validade.

Sem condições de comercialização por estarem comprazo de validade expirado foram encontrados 30 latas de cerveja, oito de água tônica, sucos de frutas, energéticos, salgadinhos e chocolate, além de oito pacotes de fumo, alguns dos quais vencidos desde abril do ano passado.

Também impróprios ao consumo, por não conterem informações essenciais como validade e procedência estavam à venda 22 pacotes de torresmo e 1 moço de fumo.

Todos os produtos impróprios foram inutilizados de modo a não terem condições de voltarem às prateleiras e descartados na presença da fiscalização. Para denúncias ou informações, o consumido pode ligar para 151, das 07h até as 18h30, de segunda a sexta-feira ou pelo whatsapp (67) 9 9158-0088 ou se dirigir à sede do Procon Estadual à rua 13 de junho 930.

No site procon.ms.gov.br, também está disponível o aplicativo fale conosco que pode ser utilizado para denúncias.