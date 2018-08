Dourados Convênio oferece desconto de 50% em sistema de emissão de NFC-e para associados Aced

Os empresários devem ficar atentos ao fim do prazo para implantação da NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica), obrigatória partir de sábado (1º de setembro). A Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) firmou um convênio com a Exclaim Tecnologia para implantação do sistema Bitis com desconto de 50% para associados.

De R$ 100, o serviço será oferecido por R$ 49, sendo o valor promocional por tempo determinado. “Com suporte, segurança, backup e atualizações garantidas”, afirma o empresário Adilson Barison, da Exclaim Tecnologia que está há 16 anos no mercado e é especialista em software de gerenciamento de empresas.

A intenção é que os filiados que ainda não realizaram a implantação possam fazê-lo para se adequar às normas sem onerar em demasia os caixas das empresas. “Nosso objetivo é que os associados tenham toda a condição e estrutura necessária para atender aos prazos que são exigidos”, afirma a vice-presidente, Ely Oliveira Semmelroth.

Desde março de 2017, várias empresas e comércios varejistas em Mato Grosso do Sul vem se adaptando à NFC-e, documento fiscal obrigatório que trará benefícios tanto para quem vende, quanto para quem compra. Para o empresário, a principal vantagem é o gerenciamento dos produtos em tempo real.

A NFC-e substituirá o Cupom Fiscal e a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. A impressão pode ser feita em qualquer impressora até mesmo na máquina de ECF (Emissor de Cupom Fiscal) com esse sistema devidamente encerrado.

Para o consumidor há mais segurança na hora da compra, já que com a NFC-e os dados são digitais e podem ser enviados para o e-mail do cliente. Existe também a possibilidade do comerciante a pedido do consumidor incluir os dados pessoais, como CPF e endereço, permitindo ao cliente controle e o gerenciamento de suas notas pessoais.

A NFC-e vem ainda com um QR Code, código de barras em 2D que pode ser lido por aplicativos de celulares, ou seja, a informação estará disponível em diversas plataformas digitais a disposição do consumidor e empresário.