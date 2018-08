TCEMS Convênios, licitações e outras Prestações de contas são julgados na Primeira Câmara

A sessão da Primeira Câmara da tarde desta terça-feira, 28 de agosto, foi realizada no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), e contou com a presença dos conselheiros Jerson Domingos, que presidiu a sessão, Ronaldo Chadid, e também o conselheiro-substituto Célio Lima, e o representante do Ministério Público de Contas, o procurador adjunto, José Aêdo Camilo. De acordo com os pareceres dos conselheiros, 34processos,entre convênios, prestações de contas de gestão e licitações foram analisados. Houve aplicação de multas regimentais que totalizaram em 625 Uferms (R$16.700,00), e a determinação de R$194.000 em valores impugnados.

Ronaldo Chadid – o conselheiro deu seu parecer em 14 votos, entre licitações e contratos de obra.

O processo TC/4218/2016 trata-se da prestação de contas do Convênio 01/15 realizado entre o município de Rio Verde de Mato Grosso e o Centro de Educação Infantil Menino Jesus com a finalidade de dar suporte financeiro para a contratação de recursos humanos e manutenção e desenvolvimento do ensino com repasse de recursos oriundos do FUNDEB. O convênio atendeu aos regramentos legais pertinentes e atestou a tempestividade na remessa dos documentos. Quanto à prestação de contas, a mesma foi realizada em observância às regras contidas na Lei 4.320/64. Celebrado e executado em conformidade com a legislação pertinente, a documentação apresentada observou as orientações necessárias. Sendo assim, o conselheiro votou pela regularidade e legalidade do procedimento.

Jerson Domingos – dez processos foram relatados pelo conselheiro, sendo que quase todos foram considerados regulares.

O processo em análise, TC/1414/2018, trata-se do processo da análise do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 72/2017 e da formalização do Contrato Administrativo nº 102/2017, celebrado entre o município de Corguinho e DimaqCampotrat Máquinas e Equipamentos Ltda., tendo como objeto a aquisição de uma máquina pá-carregadeira para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas. Os documentos referentes à contratação foram enviados dentro do prazo estabelecido dispondo suas cláusulas com clareza quanto ao prazo de vigência, objeto, obrigações e direitos. O conselheiro votou pela regularidade e legalidade.

Célio Lima – dando seu parecer em dez processos, o conselheiro-substituto manifestou seus votos na presente sessão.

O processo TC/11982/2017 trata-se da análise do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 14/2017, do Sistema de Registro de Preço que deu origem a Ata de Registro de Preço nº 07/2017, celebrado entre o município de Terenos e a empresa Leonídia Alves Cardoso – M.E., tendo por objeto a aquisição de um veículo adaptado, tipo ambulância para suporte básico. Foi observado o regular cumprimento de todas as etapas (interna e externa) do procedimento licitatório. Por cumprimento e vinculação aos ditames legais, o conselheiro votou pela sua regularidade.

Já o processo TC/13896/2017 versa da análise do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 37/2017, do Sistema de Registro de Preço que deu origem a Ata de Registro de Preço nº 22/2017, celebrado entre o município de Nioaque e a empresa Alcira e Taliane - M.E., tendo por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de locação de impressoras, visando atender as secretarias do município. O conselheiro votou pela regularidade e legalidade do procedimento.

Após publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-MS, os gestores dos respectivos órgãos jurisdicionados poderão entrar com pedido de recurso ou revisão, conforme os casos apontados nos processos.