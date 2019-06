UCDB Convergência entre a filosofia e o desenvolvimento local é estudada por mestrando da UCDB

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realizou, na sexta-feira (14), a defesa de dissertação do mestrando Antônio Garcia Dias. Sob orientação do professor Dr. Pedro Pereira Borges, a pesquisa feita pelo discente abordou o tema “Desenvolvimento local e filosofia: convergências possíveis”

Segundo Antônio, o estudo veio para identificar como a filosofia contribui para o desenvolvimento local, além de investigar as possíveis convergências entre as duas áreas do conhecimento. Durante a apresentação da pesquisa, o mestrando pontuou aspectos da origem e dos significados da filosofia e também citou trabalhos de autores nos quais baseou-se para desenvolver a dissertação. A partir da análise, Antônio pôde concluir que “o desenvolvimento local se concretiza como fruto da evolução das manifestações de pensamentos filosóficos, visualizado em diversas feições históricas”.

Junto com o orientador da dissertação, também fizeram parte da banca avaliadora a docente da UCDB Dra. Arlinda Cantero Dorsa da UCDB e o professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) Dr. Daniel Abrão.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.