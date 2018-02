Rede Solidária Cooperativa do Rede Solidária vai estimular autonomia em comunidades carentes Unidade I do programa inaugurou a modalidade como forma de organizar o cultivo e a venda de hortaliças na região do bairro Dom Antônio Barbosa.

Foto: Edemir Rodrigues

Mais do que prestar assistência a comunidades carentes da Capital, o programa Rede Solidária, do Governo do Estado, tem dado às famílias opções de geração alternativa de renda. Na manhã desta terça-feira (27.2), a unidade I, localizada no bairro Dom Antônio Barbosa, inaugurou a cooperativa que irá organizar o plantio e a comercialização da horta comunitária cultivada no local.Presente no evento e idealizadora do programa, a vice-governadora, Rose Modesto, destacou a importância da comunidade organizada em torno de objetivos comuns e que beneficiam a todos. “Isso é resultado não só da vontade e esforço do Governo do Estado, mas de toda a comunidade envolvida para que dê certo”, declarou.

Ela lembrou que desde o início a proposta do Rede Solidária é desenvolver as aptidões da comunidade, com cada um contribuindo com aquilo que pode. “Assim, independentemente do tempo, vocês conseguirão dar sequência nesse trabalho, ajudando a transformar toda essa região. Tenho certeza de que a gente ainda vai ouvir falar muito dessa cooperativa”, disse a vice-governadora.

Cultivo e venda

A horta comunitária do Rede Solidária I já funciona há cerca de dois anos com crianças e adolescentes, explica a coordenadora do programa, Marta Helena Ferreira Andrade. “É uma oportunidade de as crianças terem contato com uma alimentação mais saudável”, conta. Agora, com o projeto de cooperativa o trabalho irá se estender às famílias dos beneficiados, incluindo não somente moradores do Dom Antônio, mas do Cidade de Deus, Parque do Sol e de toda a região.

“Os pais interessados já deram os nomes e irão receber capacitação teórica e depois aprenderão na prática. A ideia é que todo mundo tenha também sua horta em casa, daremos apoio técnico, adubo e mudas”, disse.