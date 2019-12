Acidente Coordenadora da Apae está entre as vítimas de acidente em que 4 vagões de trem se soltam e atingem v Vítima faleceu pouco tempo após o acidente; outros carros e uma moto, que estavam parados na rua, esperando a passagem do trem, também foram atingidos em MS.

Coordenadora da Apae está entre as vítimas de acidente com trem na fronteira de MS Foto: Redes sociais/Reprodução

Elida Aparecida de Campos, de 44 anos, está entre as vítimas do grave acidente envolvendo vagões de trem nessa quarta-feira (4), em Corumbá, a 425 quilômetros de Campo Grande, próximo da fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia.

A vítima atuava como coordenadora pedagógica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município. Ela ficou prensada no carro.

Entenda o caso

O acidente, que ocorreu durante a tarde, chocou a população de Corumbá. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, quatro vagões de um trem carregado com ferro, se soltaram do comboio, e acabaram atingindo três carros e uma moto, que estavam parados na rua, esperando a passagem do trem.

Ainda de acordo com os bombeiros de Corumbá, a condutora de um dos veículos ficou gravemente ferida. Ela foi atendida por uma ambulância e levada para o hospital da cidade.