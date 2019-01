Copa América Copa América 2019: expectativa para a edição no Brasil

Os fãs de futebol já estão na contagem regressiva para a Copa América 2019, que será sediada no Brasil, entre os dias 14 de junho e 07 de julho. Equipes de 10 países membros da Conmebol e mais duas convidadas disputarão o título de melhor seleção sul-americana. São elas: Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, além das participações de Japão e Catar.

Em sua 46ª edição, a competição já foi realizada no país nos anos de 1919, 1922, 1949 e 1989. Esta é, portanto, a quinta Copa América em solo brasileiro. Em todas as edições a Seleção Canarinho foi campeã.

Além destas quatro vitórias, ganhou também o torneio em 1997, na Bolívia; em 1999, no Paraguai; e em 2007, na Venezuela, em 2007, somando oito títulos. O país com mais vitórias, até hoje, foi o Uruguai, com 15 títulos, seguido pela Argentina, 14 vezes campeã.

O campeonato vai começar exatamente um ano após o Mundial da Rússia, quando o Brasil foi eliminado pela Bélgica na partida pelas quartas de final. A seleção terminou em sexto lugar, com a França conquistando o título. A Copa América chega como um desafio para o técnico Tite, que renovou o contrato com a CBF e comandará o time até a Copa do Catar, em 2022.

O Brasil, cabeça de chave do Grupo A, fará o jogo de abertura da Copa América no Morumbi (SP), no dia 14 de junho, às 21h30 (horário de Brasília). A segunda rodada será disputada no dia 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Em seguida, o time retorna à capital paulista para o terceiro confronto, no dia 22, na Arena Corinthians.

Se passar pela primeira fase, a Seleção jogará na Arena do Grêmio (RS), em 27 de junho, às 21h30. Um bom resultado levará o time para a disputa da semifinal no Mineirão, em Belo Horizonte, dia 2 de julho, às 21h30. A grande final vai acontecer no Maracanã, em 7 de julho, às 17h.

A Conmebol confirmou o sorteio dos grupos da Copa América 2019 para o dia 24 de janeiro, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília). Serão anunciados os outros cabeças de-chave e os times de cada grupo. Enquanto isso, confira os estádios onde acontecerão os 26 jogos, nas cinco cidades-sede, observando que São Paulo aparece com dois estádios: Morumbi e Arena Corinthians:

Estádio Mineirão (Belo Horizonte) – 5 partidas

Fase de Grupos – 16, 19, 22 e 24 de junho

Semifinal – 2 de julho

Arena do Grêmio (Porto Alegre) – 5 partidas

Fase de Grupos – 15, 20 e 23 de junho

Quartas de final – 27 de junho

Semifinal – 3 de julho

Estádio Maracanã (Rio de Janeiro) – 5 partidas

Fase de Grupos – 16, 18 e 24 de junho

Quartas de final – 28 de junho

Final – 7 de julho

Arena Fonte Nova (Salvador) – 5 partidas

Fase de Grupos – 15, 18, 21 e 23 de junho

Quartas de final – 29 de junho

Estádio Morumbi (São Paulo) – 3 partidas

Fase de Grupos – 14 (abertura), 17 e 19 de junho

Arena Corinthians (São Paulo) – 3 partidas

Fase de Grupos – 22 de junho

Quartas de final – 28 de junho

Decisão do 3º lugar – 6 de julho