Copa do Mundo dará o tom para aulas de dança na capital Do samba ao tango, ritmos internacionais inspirados no mundial de futebol vão embalar aulas de dança na Mais Academia, com Ivan Sousa

Prestes a ter início em Moscou, a Copa do Mundo de Futebol movimenta e dará o tom a temporada de novos ritmos e sons. Do samba ao tango, ritmos internacionais inspirados no futebol vão embalar aulas de dança na Mais Academia, com Ivan Sousa, neste mês de junho, com uma edição especial, o Dance no Mundial. Em formato pocket, o aluno fará uma viagem entre Argentina, Espanha, Inglaterra, Colombia e Uruguai sem sair do Brasil.

Para transformar a experiência inesquecível, os dançarinos vão conhecer clássicos internacionais sem perder o bom humor. Ivan Sousa explica que para tornar ainda mais divertida, as aulas terão passos clássicos rebatizados com nomes de jogadores dos times. “Os atletas serão homenageados em movimentos específicos, um misto de cultura e diversão”, explica.

Isto quer dizer que nesta edição especial, o Dance no Mundial, fará com que Neymar Júnior, Leonel Messi, Andrés Iniesta, Harry Kane entre outros tantos ícones do futebol mundial estejam por aqui, bem pertinho de cada participante. Sejam iniciantes, pessoas sozinhas ou mesmo casais esta será uma oportunidade de iniciar a dança de salão e interagir com bailarinos profissionais. Sousa pontua que dançar é uma das modalidades mais democráticas, todo e qualquer perfil está apto.

Para o coreografo, conhecer a dança de cada um dos países aumenta a conexão com o mundial. “O encontro nos campos dos 32 países acaba por promover uma fusão cultural e desperta curiosidades em conhecer um pouco mais sobre cada nação”, diz. Para isso, na playlist estão hits para dançar esteja você sozinho ou em casal que vai desde o flamenco e PasoDoble espanhol, o candombe uruguaio, a cumbia colombiana e passando pelo morris dance britânico até o suntuoso tango argentino, sem esquecer do samba de gafieira. “Uma volta ao mundo sem sair de casa”, ressalta Sousa.

Como a bola deve rolar nos próximos dias, as aulas de dança de salão também terão início. Para participar, basta entrar em contato com a Mais Academia no 98444-2969.

Serviço: O Dance do Mundial será realizado num formato pocket com quatro aulas, basta agendar o seu horário, inclusive aos sábados. As inscrições estão abertas. As aulas serão na Mais Academia (rua Spipe Calarge, 2680 - Vila Morumbi), em Campo Grande.

Sobre Companhia de Dança Ivan Sousa: Há 15 anos no mercado campo-grandense, a escola é especializada em dança para casamento, 15 anos, formaturas, dança de salão, Zumba, Strong By Zumba, além de ministrar aulas particulares, workshop, cursos e shows de dança.