FIFA 19 Copa do Mundo de FIFA 19: Brasil cai no grupo de Alemanha e Argentina

O Brasil não terá vida fácil na primeira edição da FIFA eNations Cup, a Copa do Mundo do FIFA 19. Em sorteio realizado nesta segunda-feira, a Seleção foi posta no Grupo C, junto com a Alemanha, um dos países mais fortes do cenário do jogo de futebol da EA Sports, e com a Argentina. Noruega e Suécia completam a chave. O torneio será disputado nos dias 13 e 14 de abril, em Londres, na Inglaterra. Jogando em casa, a Inglaterra está no Grupo A, junto com Finlândia, África do Sul, França e Arábia Saudita. O Grupo B tem Espanha, Estados Unidos, Nova Zelândia, México e China. No Grupo D estão Portugal, Rússia, Austrália, Dinamarca e Holanda.

Na FIFA eNations Cup, cada seleção nacional será composta por dois jogadores, sendo um do PS4 e um do Xbox One. Cabe a cada associação-membro da Fifa convidada definir os representantes para o torneio, podendo até realizar uma seletiva ou campeonato nacional para isso. No caso do Brasil, incluído após aumento no número de participantes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chamou para uma qualificatória os quatro melhores jogadores do país em cada console no FIFA Global Series Rankings, ranking da temporada que leva à FIFA eWorld Cup, o Mundial de FIFA 19. O classificatório ainda não tem data marcada.

A disputa é no modo Ultimate Team, em que os pro players montam times com cartas de jogadores reais. Cada país poderá realizar uma seletiva para definir os representantes.

Os jogadores campeões da FIFA eNations Cup vão somar 1.500 pontos no FIFA Global Series Rankings, ranking que leva à FIFA eWorld Cup, o Mundial de FIFA 19. A premiação total do campeonato entre países ainda não foi revelada.

A FIFA eNations Cup é uma das três competições de eSports organizadas pela Fifa em 2019. Em fevereiro, ocorreu a terceira edição da FIFA eClub World Cup, o Mundial de Clubes de FIFA 19, vencida pela KiNG eSports, representada pelo argentino Nicolas "nicolas99fc" e pelo britânico Donovan "Tekkz" - os dois são os líderes do ranking mundial no PS4 e no Xbox One, respectivamente. Principal torneio da temporada, a FIFA eWorld Cup está prevista para agosto e vai decretar o campeão mundial de FIFA 19.