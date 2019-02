Capital Copa na Capital reúne 200 pilotos por prêmio de R$ 10 mil Evento é inédito em Campo Grande

O Parque do Peão, em Campo Grande, sedia a Copa Nacional de velocross neste sábado (23) e domingo (24).

A disputa reúne aproximadamente 200 pilotos de todo o País, que brigam por um prêmio de R$ 10 mil.

De acordo com a Liga Racing, responsável pela organização da prova, o evento é inédito na Capital.

O circuito é dividido em 14 modalidades diferentes e cada bateria dura cerca de 15 minutos mais duas voltas.

O treino livre para conhecimento da pista será neste sábado, do meio-dia às 17h.

A competição começa às 10h de domingo, com término previsto novamente para 17h. O público tem entrada gratuita.

A arena do Parque do Peão fica no km 4 da rodovia MS-010, saída de Campo Grande para o distrito de Rochedinho.

MODALIDADE

Conforme definição da Federação de Motociclismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Femems), o velocross utiliza motos trial ou off-road, usadas também no cross country, no enduro de regularidade e no motocross. Porém, a preparação das máquinas e o estilo das pistas são diferentes.

O objetivo no acerto das motos é garantir maior potência, aceleração e velocidade em detrimento da suspensão, já que não há obstáculos como saltos, duplos, triplos, mesas, costelas e outros que exijam uma boa suspensão para absorção de choques - ao contrário do motocross, por exemplo.

As pistas são de média para alta velocidade, com traçados sinuosos e muitas curvas.