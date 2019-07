Vôlei adulto Copa Pantanal de Vôlei adulto e master começa nesta sexta-feira com três jogos Partidas serão realizadas no Ginásio de Esportes do Centro Municipal de Treinamento Esportivo

Três jogos dão início a IX Copa Pantanal de vôlei adulto e máster, nesta sexta-feira (5), em Campo Grande. As partidas serão realizadas no Ginásio de Esportes do Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo), no Carandá Bosque, região leste da Capital.

As disputas terão início as 19h. No primeiro jogo, pela categoria master feminino, a atual campeã da categoria, a AABB enfrenta a Escolinha Pezão. Em seguida, pela categoria adulto, o Campo Grande Vôlei, que levou o título em 2018, joga contra a Uniderp. No encerramento do dia, jogam as equipes do Mécari Vôlei e Malibu Bartentes Vôlei também pelo adulto. O torneio volta a ter jogos no domingo (7), às 8h30.

De acordo com a FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), as disputas prosseguem até o dia 27 de julho. As finais estão programadas para acontecerem entre os dias 30 e 31 de julho deste ano, também no Ginásio do Cemte.