Semifinais Corinthians busca vaga inédita para as semifinais da Sul-Americana O vencedor, no Maracanã, enfrenta o Independente Del Valle-EQU

O Corinthians busca fazer história na Copa Sul-Americana, o clube nunca passou das quartas de final, atual fase da competição. A melhor participação da equipe paulista foi em 2005, quando foi eliminado pelo Pumas, do México.

Nesta quinta-feira (29) terá oportunidade de conseguir a vaga inédita, vai enfrentar o Fluminense na estreia do técnico Oswaldo de Oliveira no clube carioca, no Maracanã, às 21h30.

No jogo de ida, o empate por 0 a 0 na última quinta-feira (22), na Arena Corinthians em São Paulo, deixou a classificação para a próxima fase com as seguintes possibilidades: o clube que vencer avança de fase, no caso de qualquer empate com gols o Corinthians passa (levando em consideração o gol qualificado como critério de desempate), já um empate em 0 a 0, mesmo placar da semana passada, leva a decisão para a cobrança de pênaltis.

Para o Fluminense a partida desta noite é uma grande oportunidade de espantar o momento difícil na temporada. No Campeonato Brasileiro está na zona de rebaixamento, com 12 pontos conquistados em 15 jogos disputados. O tricolor das Laranjeiras ocupa a 18º posição na tabela.

Até chegar a esta fase da Sul-Americana, o Fluminense eliminou o Antofagasta, do Chile, o Atlético Nacional, da Colômbia, Peñarol, no Uruguai.

O Corinthians passou pelo Racing, da Argentina, Deportivo Lara, da Venezuela, e o Montevideo Wanderers, do Uruguai.