Torcedores Corinthians é quem mais levou torcedores ao estádio em 10 anos

O Corinthians é o clube brasileiro que mais levou torcedores ao estádio em 10 anos. O levantamento é da Pluri Consultoria e chama atenção principalmente pela distância que a equipe paulista obteve em cima do Flamengo, segundo colocado no ranking.

A pesquisa usa o período de 2008 a 2017 como referência e considera o público pagante de cada clube mandante no Brasil em competições regionais, nacionais e internacionais.



O Timão puxa a fila com uma média de 27.314 por partida. Ao todo, o clube do Parque São Jorge motivou a compra de 9.368.596 ingressos. O Flamengo vem logo atrás na lista, com uma média de 23.636 e um total de 8.036.193.

Ou seja, a Fiel adquiriu 1.332.403 de ingressos a mais que seu rival carioca entre 2008 e 2017.

O São Paulo é o terceiro colocado no ranking. Apesar de viver um jejum de títulos nos últimos anos, o Tricolor teve uma média de 22.883 e contou com a presença de 8.146.446 torcedores em seus jogos como mandante.

Atrás de Grêmio e Cruzeiro aparece o Palmeiras, com uma média de 19.075 e um total de 6.618.928.

O Santos aparece na 22ª colocação. O time da Vila Belmiro, que também costuma atuar no Pacaembu, conseguiu uma média de 11.060 e um total de 3.948.436 pessoas.

A Pluri Consultoria também levantou o número de torcedores que os principais clubes das Américas conseguiram atrair para competições nacionais e internacionais, sem contar torneios regionais. De novo o Corinthians se destaca como primeiro brasileiro do ranking.

A média do Timão fica ainda maior nesse segmento, com 28.511 pagantes por jogo, e um total de 8.524.759. O América-MEX lidera, com média impressionante de 41.644 e total de 9.744.753, à frente do River Plate-ARG, que obteve média de 39.179 e total de 9.285.379.

O período usado como base para a pesquisa pega momentos distintos do Corinthians. O clube saiu da Série B para se tornar o time mais vencedor do país desde então, viveu um momento histórico com a contratação de Ronaldo Fenômeno e, em 2014, inaugurou sua Arena, em Itaquera. O advento da 'casa própria' também culminou com o acréscimo nos valores dos ingressos para os jogos da equipe.